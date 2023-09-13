Ціна Hyundai Kona 2024 року починається з 25 435 доларів США. Ціна топової комплектації становить 32 985 доларів.

Ціни зросли приблизно на 2000 доларів США порівняно з 2023 роком, починаючи з 24 435 доларів США за базову модель SE. Версія Limited коштує 32 985 доларів США, тоді як N Line починається з 31 985 доларів.

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Наразі Hyundai Kona 2024 року випуску доступний для замовлення в США в комплектаціях N Line і Limited, а комплектації SE і SEL з’являться пізніше цієї осені. Новий кросовер трохи більший за вихідну модель 2023 року, має довшу колісну базу та довший загалом. Новий стиль має менш виражену передню решітку радіатора та фари, тоді як задня частина має оновлені задні ліхтарі та переглянуту панель.

Усередині Kona є пара 12,3-дюймових екранів, один встановлений на центральній консолі, а інший – перед водієм. Тим не менш, існує багато фізичних кнопок для часто використовуваних елементів керування, що мінімізує складність інформаційно-розважальної системи. Інші зміни в інтер’єрі включають передні комплекти з тоншою конструкцією спинки сидіння, щоб трохи збільшити простір для ніг ззаду, і перемикач на колонці замість важіля між передніми сидіннями.

Обидва чотирициліндрові двигуни перенесені з Hyundai Kona 2023 року. Базовим силовим агрегатом є 2,0-літровий атмосферний двигун потужністю 147 кінських сил. 1,6-літровий двигун з турбонаддувом є опціональним і видає 190 кінських сил. На додаток до моделей з бензиновим двигуном, Hyundai також представила нову електричну модель 2024 року, яка буде доступна пізніше цього року.