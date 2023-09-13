Цена Hyundai Kona 2024 года начинается с 25 435 долларов США. Цена топовой комплектации составляет 32985 долларов.

Цены выросли примерно на 2000 долларов США по сравнению с 2023 годом, начиная с 24 435 долларов США за базовую модель SE. Версия Limited стоит 32 985 долларов США, в то время как N Line начинается с 31 985 долларов.

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Hyundai Kona 2024 года выпуска доступен для заказа в США в комплектациях N Line и Limited, а комплектации SE и SEL появятся позже этой осенью. Новый кроссовер чуть больше исходной модели 2023 года, имеет более длинную колесную базу и длиннее в целом. Новый стиль имеет менее выраженную переднюю решетку радиатора и фары, тогда как задняя часть имеет обновленные задние фонари и панель.

Внутри Kona есть пара 12,3-дюймовых экранов, один установлен на центральной консоли, а другой – перед водителем. Тем не менее, существует множество физических кнопок для часто используемых элементов управления, что минимизирует сложность информационно-развлекательной системы. Другие изменения в интерьере включают передние комплекты с более тонкой конструкцией спинки сиденья, чтобы немного увеличить пространство для ног сзади, и переключатель на колонке вместо рычага между передними сиденьями.

Оба четырехцилиндровых двигателя перенесены с Hyundai Kona 2023 года. Базовым силовым агрегатом является 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 147 лошадиных сил. 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом опциональный и выдает 190 лошадиных сил. В дополнение к моделям с бензиновым двигателем, Hyundai также представила новую электрическую модель 2024 года, которая будет доступна позже в этом году.