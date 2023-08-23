Несмотря на множество испытаний, Hyundai не смог воспроизвести проблему в лабораторных условиях, но все же решил отозвать потенциально проблемные машины.

Проблема касается машин, выпущенных с 2021 по 2023 год. Сообщается, что проблема заключается в некорректной работе программного обеспечения.

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В Hyundai говорят, что впервые услышали о неконтролируемом ускорении еще в августе 2022 года. Тогда компания начала предварительное расследование и мониторинг основных рынков. К маю 2023 было обнаружено 24 неподтвержденных сообщения о подобных случаях и начато изучение выкупленного транспортного средства.

Североамериканский офис безопасности Hyundai за несколько месяцев прошел около 3600 км на этом транспортном средстве, но не смог повторить условия возникновения неисправности. К счастью, Hyundai Motor Corporation смогла подтвердить проблему с помощью собственного тестирования.

Согласно отчету компании, постепенное неконтролируемое ускорение может произойти после отпускания педали тормоза, когда автомобиль переходит в режим электромобиля. Оказалось, что для решения проблемы стоит обновить программное обеспечение, которое дилеры Hyundai способны выполнить на пораженных гибридах Elantra самостоятельно.