Незважаючи на безліч випробувань, Hyundai не зміг відтворити проблему у лабораторних умовах, але все ж вирішив відкликати потенційно проблемні машини.

Проблема стосується машин, що були випущені з 2021 по 2023 рік. Повідомляється, що проблема полягає у некоректній роботі програмного забезпечення.

Читайте також: Hyundai Santa Fe 2024 представлено офіційно на фото та відео

У Hyundai кажуть, що вперше почули про неконтрольоване прискорення ще в серпні 2022 року. Тоді компанія почала попереднє розслідування та моніторинг основних ринків. До травня 2023 року було виявлено 24 непідтверджені повідомлення про подібні випадки та розпочато вивчення викупленого транспортного засобу.

Північноамериканський офіс безпеки Hyundai за кілька місяців подолав близько 3600 км на цьому транспортному засобі, але не зміг повторити умови виникнення несправності. На щастя, Hyundai Motor Corporation змогла підтвердити проблему за допомогою власного тестування.

Відповідно до звіту компанії, поступове неконтрольоване прискорення може мати місце після відпускання педалі гальма, коли автомобіль переходить у режим електромобіля. Виявилось, що для вирішення проблеми варто лише оновити програмне забезпечення, яке дилери Hyundai здатні виконати на уражених гібридах Elantra самотужки.