Сучасна світлодіодна оптика, цифрова панель приладів та нові деталі Simply Clever - в оновленні міського SUV.

Škoda Auto комплексно оновлює міський позашляховик Škoda Kamiq. Модель пропонує високий рівень активної та пасивної безпеки завдяки жорсткому кузову та ще більш вдосконаленому набору систем допомоги.

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Чотири роки тому після презентації хетчбеку Škoda Scala чеський виробник автомобілів увійшов у сегмент міських позашляховиків з новим Kamiq. Ця модель має кращий огляд і більш зручну посадку, а також більший дорожній просвіт, поєднуючи ці характеристики з маневреністю та керованістю компактного автомобіля.

З конвеєра зійшло понад 351 000 Kamiq, що зробило його найбільш популярним позашляховиком Škoda у 2021 та 2022 роках. Kamiq поставляється клієнтам на 60 ринках світу.

Оновлений Kamiq має зміни в передній і задній частині, що надають його зовнішності ще більше рис позашляховика. Решітка радіатора збільшена і розташована більш вертикально. Подвійні ламелі, характерні для позашляховиків Škoda, тепер більш виразні та утворюють U-подібну форму в нижньому кінці. Під решіткою радіатора пофарбована частина нового переднього бампера та широкий повітрозабірник із тривимірною сіткою підкреслюють ширину автомобіля. Великі бокові повітрозабірники включають світлодіодні протитуманні фари, які є стандартними, починаючи з рівня комплектації Selection і вище. Міцний сріблястий дифузор із трьома отворами доповнює типовий захист днища SUV.

Матрична оптика TOP LED

Характерні розділені фари Kamiq тепер мають нові пропорції. Верхній ліхтар тонший, ніж раніше, і містить чотири різко викреслені кристалічні модулі денних ходових вогнів. На додаток до повністю світлодіодного базового варіанту, Kamiq тепер також доступний з матричними фарами TOP LED. Нижче розташований додатковий точковий ліхтар для розширеної функції дальнього світла. Весь блок фар виблискує кристалічними структурами і обрамлений хромованими елементами.

Фари TOP LED Matrix дозволяють водіям залишати дальнє світло включеним постійно, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Зустрічні транспортні засоби розпізнаються камерою та автоматично вирізаються зі світлового променю. У світлодіодних задніх ліхтарях розділений L-подібний світловий знак, що тягнеться до дверей багажника, було переглянуто для топового варіанту (задні ліхтарі TOP LED), який включає динамічні покажчики повороту. L-подібні відбивачі та задня протитуманна фара візуально пов’язані із задніми ліхтарями.

Потужна задня частина і великі колеса

Новий задній бампер Kamiq підкреслює ширину автомобіля за допомогою поверхонь, пофарбованих у колір кузова, і великої чорної зони дифузора. Інша частина дифузора виконана в сріблястому кольорі та підкреслює характер позашляховика автомобіля. Набір коліс Kamiq включає сріблясті 17-дюймові легкосплавні диски Kajam з чорними аеродинамічними вставками, 18-дюймові сріблясті колеса Fornax і 18-дюймові сріблясті легкосплавні диски Ursa з чорними аеродинамічними вставками.

Kamiq доступний у двох суцільних кольорах і семи варіантах фарбування металік, також його можна замовити у кольорі Phoenix Orange. Іншим варіантом для Kamiq є оздоблення Color Concept із контрастним чорним дахом, передньою стійкою та зовнішніми дзеркалами.

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Сучасні двигуни й підвищений рівень безпеки

Лінійка двигунів включає вже знайомі українським власникам Škoda 1,0 TSI потужністю 85кВт (115 к.с.) та 1,5 TSI потужністю 110 кВт (150 к.с.), що має функцію автоматичної деактивації двох циліндрів, коли їх робота не потрібна. Це практично непомітно для водія та зменшує витрату палива.

На додаток до стандартної підвіски, доступна опція Sport Chassis Control з вибором налаштувань амортизаторів і зменшеним на 10 міліметрів дорожнім просвітом.

Škoda пропонує для оновленого Kamiq широкий спектр систем допомоги, деякі з яких частіше пов’язані з автомобілями вищих категорій. У Європейському Союзі стандартне обладнання включає Front Assist з моніторингом пішоходів, Lane Assist і Traffic Sign Recognition. Maneuver Assist використовує задні датчики паркування для виявлення потенційних перешкод під час маневрування та автоматично зупиняє автомобіль, якщо зіткнення неминуче. Функція Hands-on Detection через регулярні проміжки часу перевіряє, чи водій тримає руки на кермі та чи досі контролює автомобіль. Side Assist попереджає про наближення транспортних засобів ззаду на відстані до 70 метрів.

Adaptive Cruise Control (ACC) і Adaptive Lane Assist також доступні як опції для Kamiq. Остання система також розпізнає непостійну розмітку смуги руху, наприклад, через дорожні роботи, і, де це необхідно, виконує активне кермування, щоб допомогти утримати автомобіль на смузі руху.

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Сенсорні екрани двох розмірів і бездротове підключення

Оновлення Škoda Kamiq також включає подальше налаштування інформаційно-розважальних систем і функцій підключення. Kamiq тепер оснащений восьмидюймовою цифровою панеллю приладів у стандартній комплектації (опціонально 10,25 дюйма). Окремо стоїть центральний сенсорний дисплей, що відтепер має діагональ щонайменше 8,25 дюйма. Якщо клієнт замовляє додатковий пакет навігації, розмір дисплея становить 9,2 дюйма. Опціонально доступні чотири порти USB-C з вихідною потужністю 45 Вт для швидкої зарядки мобільних пристроїв або навіть ноутбуків.