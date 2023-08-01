Современная светодиодная оптика, цифровая приборная панель и новые детали Simply Clever - в обновлении городского SUV.

Škoda Auto комплексно обновляет городской внедорожник Škoda Kamiq. Модель предлагает высокий уровень активной и пассивной безопасности благодаря жесткому кузову и еще более усовершенствованному набору систем помощи.

Также интересно одновременно обновлено и хэтчбек Skoda Scala

Четыре года назад после презентации хэтчбека Škoda Scala чешский производитель автомобилей вошел в сегмент городских внедорожников с новым Kamiq. Эта модель обладает лучшим обзором и удобной посадкой, а также большим дорожным просветом, сочетая эти характеристики с маневренностью и управляемостью компактного автомобиля.

С конвейера сошло более 351 000 Kamiq, что сделало его самым популярным внедорожником Škoda в 2021 и 2022 годах. Kamiq поставляется клиентам на 60-ти рынках мира.

Обновленный Kamiq имеет изменения в передней и задней части, придающие его облику еще больше черт внедорожника. Решетка радиатора увеличена и расположена более вертикально. Двойные ламели, характерные для внедорожников Škoda, теперь более выразительны и образуют U-образную форму в нижнем конце.

Под решеткой радиатора часть нового переднего бампера и широкий воздухозаборник с трехмерной сеткой подчеркивают ширину автомобиля. Большие боковые воздухозаборники включают светодиодные противотуманные фары, стандартные, начиная с уровня комплектации Selection и выше. Прочный серебристый диффузор с тремя отверстиями дополняет типовую защиту днища SUV.

Матричная оптика TOP LED

Характерные разделенные фары Kamiq теперь обладают новыми пропорциями. Верхний фонарь тоньше, чем раньше, и содержит четыре резко очерченных кристаллических модуля дневных ходовых огней. В дополнение к полностью светодиодному базовому варианту, Kamiq теперь также доступен с матричными фарами TOP LED. Ниже расположен дополнительный точечный фонарь для расширенной функции дальнего света. Весь блок фар сверкает кристаллическими структурами и обрамлен хромированными элементами.

Фары TOP LED Matrix позволяют водителям оставлять дальний свет включенным постоянно, не ослепляя других участников дорожного движения. Встречные средства распознаются камерой и автоматически вырезаются из светового луча.

В светодиодных задних фонарях разделенный L-образный световой знак, тянущийся к двери багажника, был просмотрен для топового варианта (задние фонари TOP LED), включающего динамические указатели поворота. L-образные отражатели и противотуманная задняя фара визуально связаны с задними фонарями.

Мощная задняя часть и большие колеса

Новый задний бампер Kamiq подчеркивает ширину автомобиля с помощью поверхностей, выкрашенных в цвет кузова, и большой черной зоны диффузора. Другая часть диффузора выполнена в серебристом цвете и подчеркивает характер внедорожника автомобиля. Набор колес Kamiq включает серебристые 17-дюймовые легкосплавные диски Kajam с черными аэродинамическими вставками, 18-дюймовые серебристые колеса Fornax и 18-дюймовые серебристые легкосплавные диски Ursa с черными аэродинамическими.

Kamiq доступен в двух сплошных цветах и семи вариантах окрашивания металлик, а также его можно заказать в цвете Phoenix Orange. Другим вариантом для Kamiq является украшение Color Concept с контрастной черной крышей, передней стойкой и внешними зеркалами.

Также интересно больше о новой оптике Skoda

Современные двигатели и повышенный уровень безопасности

Линейка двигателей включает уже знакомые украинским владельцам Škoda двигатели 1,0 TSI мощностью 85кВт (115 л.с.) и 1,5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.), имеющие функцию автоматической деактивации двух цилиндров, когда их работа не требуется. Это практически незаметно для водителя и уменьшает расход топлива.

В дополнение к стандартной подвеске доступна опция Sport Chassis Control с выбором настроек амортизаторов и уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.

Škoda предлагает для обновленного Kamiq широкий спектр систем помощи, некоторые из которых чаще используются на премиум-автомобилях. В Европейском Союзе стандартное оборудование включает в себя Front Assist с мониторингом пешеходов, Lane Assist и Traffic Sign Recognition. Maneuver Assist использует задние датчики парковки для обнаружения потенциальных помех при маневрировании и автоматически останавливает автомобиль, если столкновение неизбежно. Функция Hands-on Detection через регулярные промежутки времени проверяет, держит ли водитель руки на руле и до сих пор контролирует автомобиль. Side Assist предупреждает о приближении транспортных средств сзади на расстоянии до 70 метров.

Adaptive Cruise Control (ACC) и Adaptive Lane Assist также доступны в качестве опций для Kamiq. Последняя система также распознает непостоянную разметку полосы движения, например через дорожные работы, и, где это необходимо, выполняет активное управление, чтобы помочь удержать автомобиль на полосе движения.

Также в тему тест-драйв Skoda Karoq

Сенсорные экраны двух размеров и беспроводное подключение

Обновление Škoda Kamiq также включает в себя дальнейшую настройку информационно-развлекательных систем и функций подключения. Kamiq теперь оснащен восьмидюймовой цифровой приборной панелью в стандартной комплектации (опционально 10,25 дюйма).

Отдельно стоящий центральный сенсорный дисплей, отныне имеет диагональ не менее 8,25 дюйма. Если клиент заказывает дополнительный пакет навигации, размер экрана составляет 9,2 дюйма. Опционально доступны четыре порта USB-C с выходной мощностью 45 Вт для быстрой зарядки мобильных устройств или даже ноутбуков.