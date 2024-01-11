Торік Skoda започаткувала повністю електричне майбутнє, представила Superb і Kodiaq. Цього року чеський автовиробник оновить Octavia.

Skoda Octavia може вийти з оновленням уже у лютому 2024 року. Напередодні з’явився відеотизер, два варіанти моделі (hatchback і Estate) уже помічені на тестуванні.

Замаскований автомобіль мало що видає, але кілька художників та видань створили попередні малюнки.

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У варіанті від британського Auto Express свіжий дизайн фар витягує світлодіодні ходові вогні далі вздовж решітки радіатора, а з попередніх шпигунських фотографій видно, що очікується перегляд нижньої решітки та нові бокові повітрозабірники. Основне обличчя лишиться, що забезпечить знайомий вигляд разом із новими моделями Superb і Kodiaq.

Офіційний тизер прем’єрної Škoda Octavia від виробника

Очікується, що хетчбек і універсал матимуть однакові зміни бамперів спереду і ззаду, а також дещо іншу стилістику задніх ліхтарів. Модель vRS також збереже більші легкосплавні диски поточного автомобіля, індивідуальний обвіс і червоні акценти. Запуск оновленої Octavia vRS цілком може збігтися з появою найпершої Skoda Superb vRS пізніше цього року.

Сенсорний 10-дюймовий центральний екран Octavia, підключений Android Auto та Apple CarPlay, має залишитися, але очікуються нові налаштування інформаційно-розважального дисплея.

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Враховуючи те, що Octavia базується на тій самій платформі MQB, що й VW Golf, поки немає шансів на повністю електричну Octavia. Найдешевші версії, швидше за все, будуть використовувати 1,0-літровий бензиновий трициліндровий агрегат об’ємом 108 к.с., тоді як версії з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG також отримають переваги від економної технології м’якого гібрида. Також буде запропонований більш потужний 1,5-літровий чотирициліндровий TSI потужністю 148 кінських сил.

Так виглядає фейсліфтинг оновленої Škoda Octavia очима дизайнерів Avarvarii automotive artworks

Технологія Plug-in Hybrid (PHEV) використовується в поточній Octavia з 2020 року. Нова Skoda Superb PHEV має більшу батарею місткістю 25,7 кВт-год, але навряд що це буде перенесено на Octavia, хоча помірне збільшення запасу ходу та ефективності не виключено. Мабуть, Octavia PHEV збереже свою батарею місткістю 13 кВт-год для пробігу на повністю електриці приблизно 56-64 кілометри.

З новими Superb і Kodiaq Skoda не забула про дизелі. Octavia теж очікується з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 114, 148 або 197 к.с.

А таке бачення Octavia четвертого покоління у дизайнера чеського порталу auto.cz, який черпав натхнення зі шпигунських фото закамуфльованих тестових прототипів