В прошлом году Skoda начала полностью электрическое будущее, представив Superb и Kodiaq. В этом году чешский автопроизводитель обновит Octavia.

Skoda Octavia может выйти с обновлением уже в феврале 2024 года. Накануне появился видеотизер, два варианта модели (hatchback и Estate) уже замечены на тестировании.

Замаскированный автомобиль мало что выдает, но несколько художников и изданий создали предварительные рисунки.

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В варианте от британского Auto Express свежий дизайн фар вытягивает светодиодные ходовые огни дальше вдоль решетки радиатора, а из предыдущих шпионских фотографий видно, что ожидается пересмотр нижней решетки и новые боковые воздухозаборники. Основное лицо останется, что обеспечит знакомый вид вместе с новыми моделями Superb и Kodiaq.

Официальный тизер премьерной Škoda Octavia от производителя

Ожидается, что хэтчбек и универсал будут иметь одинаковые изменения бамперов спереди и сзади, а также несколько иную стилистику задних фонарей. Модель vRS также сохранит более крупные легкосплавные диски текущего автомобиля, индивидуальный обвес и красные акценты. Запуск обновленной Octavia vRS вполне может совпасть с появлением самой первой Skoda Superb vRS позже в этом году.

Сенсорный 10-дюймовый центральный экран Octavia, подключен Android Auto и Apple CarPlay, должен остаться, но ожидаются новые настройки информационно-развлекательного дисплея.

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Учитывая то, что Octavia базируется на той же платформе MQB, что и VW Golf, пока нет шансов на полностью электрическую Octavia. Самые дешёвые версии, скорее всего, будут использовать 1,0-литровый бензиновый трёхцилиндровый агрегат объёмом 108 л.с., тогда как версии с семиступенчастой автоматической коробкой передач DSG также получат преимущества от экономной технологии мягкого гибрида. Также будет предложен более мощный 1,5-литровый четырехцилиндровый TSI мощностью 148 лошадиных сил.

Так выглядит фейслифтинг обновленной Škoda Octavia глазами дизайнеров Avarvarii automotive artworks

Технология Plug-in Hybrid (PHEV) используется в текущей Octavia с 2020 года. Новая Skoda Superb PHEV имеет большую батарею емкостью 25,7 кВт-ч, но вряд ли это будет перенесено на Octavia, хотя умеренное увеличение запаса хода и эффективности не исключено. Видимо, Octavia PHEV сохранит свою батарею емкостью 13 кВт-ч для пробега на полностью электричестве примерно 56-64 километра.

С новыми Superb и Kodiaq Skoda не забыла о дизелях. Octavia тоже ожидается с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 114, 148 или 197 л.с.

А такое видение Octavia четвертого поколения у дизайнера чешского портала auto.cz, который черпал вдохновение из шпионских фото закамуфлированных тестовых прототипов