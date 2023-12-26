Новая Škoda Octavia будет представлена в начале следующего года. Дизайнер Хонза Лушовский подготовил первые рендеры того, как она может выглядеть.

Зрелищный вихрь новых моделей от Škoda продолжится в ближайшие месяцы 2024 года. Наиболее ожидаемой является модернизация популярной Octavia, последнее поколение которой дебютировало в конце 2019 года. Уже есть предположения о том, как будет выглядеть новый продукт, и дизайнер предлагает свое уникальное видение.

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Автомобильный дизайнер Хонза Лушовский подготовил для вас новые рендеры, раскрывая потенциальный дизайн обновленной четвертой Октавии. Он черпал вдохновение из шпионских кадров замаскированных тестовых прототипов и пытался перенести их в реальный мир. Усовершенствованная Octavia на первый взгляд может выглядеть как текущая модель, но секрет фейслифтинга можно найти в деталях.

При разработке дизайна Superb Škoda заметно вдохновлялась успешной Octavia, но теперь ситуация, скорее всего, изменится. Даже на тестовых прототипах видны черты нового Superb, поэтому Ян Лушовский перенес его характерные черты на Octavia. Теперь он имеет передний и задний бамперы, вдохновленные Superb, новую графику фар (соединенную горизонтальной линией сзади) и новый логотип на двери багажника.

Последняя информация от производителя показывает, что Škoda представит свою следующую новую Octavia в феврале. Она должна поступить первым клиентам в мае 2024 года.

Напомним, какими были универсалы Skoda Octavia.