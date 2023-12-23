Škoda Octavia Combi празднует четверть века на рынке. Давайте взглянем на все поколения этого популярного семейного автомобиля.

Гены популярного универсала исходят из 1960-х годов, но его современная история началась в 1990-х. Мировая премьера Octavia Combi состоялась на Женевском автосалоне 3 марта 1998 года, ровно 25 лет назад. Посмотрите несколько кадров того времени:

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Octavia впоследствии стала бестселлером Škoda: более 7,1 миллиона единиц вышли с завода в течение четырех поколений (1996, 2004, 2012 и 2020 годы), включая 2,8 миллиона универсалов (цифры за 1998-2022 годы). Посмотрите, как популярная практическая версия Октавии изменилась в течение многих лет.

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Первое поколение

Прочный и безопасный универсал (награжден четырьмя звездами Euro NCAP), разработанный Дирком ван Бракелем при участии Люка Донкервольке, который также участвовал в разработке Lamborghini, был выпущен в 1998 году, через два года после дебюта лифтбека. Универсал получил на 20-литров больший багажник (548 литров); внешние размеры остались такими же, как и на лифтбеке, только высота увеличилась на 19 миллиметров (1448 мм).

Модернизация в сентябре 2000 года принесла изменение передней части: фары и бампер сделали немного более округлыми. Инженеры укрепили центральные стойки и усилили моторный отсек. Автомобиль был поднят путем установки модифицированной задней оси. Было выпущено более 470 000 автомобилей Octavia Combi. Производство было окончательно прекращено в ноябре 2010 года.

Второе поколение

Octavia mark II впервые был представлен на Женевском автосалоне 2004 года. По сравнению с предыдущим поколением он имел другие двигатели, современные технологии и более прочный кузов. Массивная решетка радиатора получила трапециевидную форму, а бампер не так сильно выделялся из кузова. К зеркалам заднего вида добавили указатели, а центральные стойки снова сделали немного больше. В том же году появилась Škoda Octavia Combi с объемом багажника 580 литров (1620 со сложенными задними сиденьями). Также был выпущен полноприводный универсал (Octavia Combi 4×4), а через год после выхода второго поколения спортивная Octavia RS появилась в обоих вариантах кузова.

В 2007 году дебютировала версия универсала Scout с пластиковыми бамперами, боковыми порогами, удлинителями порогов и нижней крышкой. С конвейера сошло почти 900 000 единиц Octavia Combi второго поколения.

Третье поколение

Предпоследнее поколение Škoda Octavia и Octavia Combi было представлено миру 11 декабря 2012 года в заводском музее Škoda. Внешний вид был разработан Йозефом Кабанем, который придал ему неизменно консервативные угловатые формы. Автомобиль построен на новой платформе MQB A. Его стандартный объем багажника составляет 590 литров для лифтбека и 610 литров для универсала.

В январе 2017 года чешский автопроизводитель представил обновленный внешний вид этого поколения в Вене. Главной новинкой стали разделенные фары, которые могли быть оснащены светодиодной технологией. Еще одним нововведением стала система прогнозной защиты пешеходов. Задние колеса были расставлены немного дальше, что изменило внешний вид автомобиля, а также обеспечило улучшенную управляемость.

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Четвертое поколение

Текущее поколение дебютировало в ноябре 2019 года. Универсал фактически вышел раньше лифтбека. Октавия четвертого поколения базируется на обновленной платформе MQB, ключевой особенностью которой является ее легкая адаптация к электрификации. Вот почему Octavia IV впервые доступна как мягкий гибрид и гибрид, подключаемый от электросети.

Интерьер также был полностью обновлен, с большим вниманием, чем когда-либо прежде, к цифровизации. Йозеф Кабань начал проектирование, но завершил его преемник Оливер Стефани.

Самая первая Октавия

Octavia была создана как модернизированная переработка популярной модели Spartak, а производство началось в 1959 году. Octavia была очень похожа на свою предшественницу, практически без изменений в кузове, за исключением нескольких незначительных деталей, таких как передняя часть, решетка и задние фонари. Но больше всего нововведений коснулось не экстерьера автомобиля: он получил новую панель приборов и переднюю ось с новыми винтовыми пружинами, а задняя ось сохранила листовые рессоры. Благодаря независимой подвеске всех колес автомобиль получил превосходные на то время характеристики управляемости. В 1960 году появилась расширенная версия Combi, которая вскоре приобрела огромную популярность как дома, так и за рубежом. Производство началось летом следующего года. Универсал предлагал просторный салон и багажник с плоским дном, который вмещал от 690 до 1050 литров груза. Хотя версия со стандартным кузовом оставалась в производстве до 1964 года, когда ее заменила еще более культовая Skoda 1000 MB, универсал выпускался до 1971 года. Несмотря на несколько серий прототипов, которые так и не попали в производство, у него не было должного преемника, пока через шестнадцать лет не появилась модель Forman.