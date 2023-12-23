Škoda Octavia Combi святкує чверть століття на ринку. Давайте поглянемо на всі покоління цього популярного сімейного автомобіля.

Гени популярного універсала сягають 1960-х років, але його сучасна історія почалася в 1990-х. Octavia Combi відбулася світова прем’єра на Женевському автосалоні 3 березня 1998 року, рівно 25 років тому. Подивіться кілька кадрів того часу:

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Octavia згодом стала бестселером Škoda: понад 7,1 мільйона одиниць вийшли з заводу протягом чотирьох поколінь (1996, 2004, 2012 і 2020 роки), включаючи 2,8 мільйона універсалів (цифри за 1998-2022 роки). Подивіться, як популярна практична версія Октавії змінилася протягом багатьох років.

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Перше покоління

Міцний і безпечний універсал (нагороджений чотирма зірками Euro NCAP), розроблений Дірком ван Бракелем за участю Люка Донкервольке, який також брав участь у розробці Lamborghini, був випущений у 1998 році, через два роки після дебюту ліфтбека. Універсал отримав на 20-літрів більший багажник (548 літрів); зовнішні розміри залишилися такими ж, як і на ліфтбеку, тільки висота збільшилася на 19 міліметрів (1448 мм).

Модернізація у вересні 2000 року принесла зміну передньої частини: фари та бампер зробили трохи округлішими. Інженери зміцнили центральні стійки та посилили моторний відсік. Автомобіль був піднятий шляхом встановлення модифікованої задньої осі. Було випущено понад 470 000 автомобілів Octavia Combi. Виробництво було остаточно припинено в листопаді 2010 року.

Друге покоління

Octavia mark II вперше було представлено на Женевському автосалоні 2004 року. У порівнянні з попереднім поколінням він мав інші двигуни, сучасніші технології та міцніший кузов. Масивна решітка радіатора отримала трапецієподібну форму, а бампер не так сильно виділявся з кузова. До дзеркал заднього виду додали покажчики, а центральні стійки знову зробили трохи більшими. Того ж року з’явилася Škoda Octavia Combi з об’ємом багажника 580 літрів (1620 зі складеними задніми сидіннями). Також було випущено повнопривідний універсал (Octavia Combi 4×4), а через рік після виходу другого покоління спортивна Octavia RS з’явилася в обох варіантах кузова.

У 2007 році дебютувала версія універсала Scout з пластиковими бамперами, бічними порогами, подовжувачами порогів і нижньою кришкою. З конвеєра зійшло майже 900 000 одиниць Octavia Combi другого покоління.

Третє покоління

Передостаннє покоління Škoda Octavia та Octavia Combi було представлено світові 11 грудня 2012 року в заводському музеї Škoda. Зовнішній вигляд був розроблений Йозефом Кабанем, який надав йому незмінно консервативні кутасті форми. Автомобіль побудований на новій платформі MQB A. Його стандартний об’єм багажника становить 590 літрів для ліфтбека та 610 літрів для універсалу.

У січні 2017 року чеський автовиробник представив оновлений зовнішній вигляд цього покоління у Відні. Головною новинкою стали розділені фари, які могли бути оснащені світлодіодною технологією. Ще одним нововведенням стала система прогнозного захисту пішоходів. Задні колеса були розставлені трохи далі, що змінило зовнішній вигляд автомобіля, а також забезпечило покращену керованість.

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Четверте покоління

Поточне покоління дебютувало в листопаді 2019 року. Універсал фактично вийшов раніше за ліфтбек. Октавія четвертого покоління базується на оновленій платформі MQB, ключовою особливістю якої є її легка адаптація до електрифікації. Ось чому Octavia IV вперше доступна як м’який гібрид і гібрид, що підключається від електромережі.

Інтер’єр також був повністю оновлений, з більшою увагою, ніж будь-коли раніше, до цифровізації. Йозеф Кабань розпочав проектування, але завершив його наступник Олівер Стефані.

Найперша Октавія

Octavia була створена як модернізована переробка популярної моделі Spartak, а виробництво почалося в 1959 році. Octavia була дуже схожа на свою попередницю, практично без змін у кузові, за винятком кількох незначних деталей, як-от передня частина, решітка і задні ліхтарі. Але найбільше нововведень торкнулося не екстер’єру автомобіля: він отримав нову панель приладів і передню вісь з новими гвинтовими пружинами, а задня вісь зберегла листові ресори. Завдяки незалежній підвісці всіх коліс автомобіль отримав чудові на той час характеристики керованості. У 1960 році з'явилася розширена версія Combi, яка незабаром набула величезної популярності як вдома, так і за кордоном. Виробництво почалося влітку наступного року. Універсал пропонував просторий салон і багажник з плоским дном, який вміщував від 690 до 1050 літрів вантажу. Хоча версія з стандартним кузовом залишалася у виробництві до 1964 року, коли її замінила ще більш культова Skoda 1000 MB, універсал випускався до 1971 року. Незважаючи на кілька серій прототипів, які так і не потрапили у виробництво, у нього не було належного наступника, доки через шістнадцять років не з’явилася модель Forman.