Нова Škoda Octavia буде представлена на початку наступного року. Дизайнер Хонзою Лушовським підготував перші рендери того, як вона може виглядати.

Видовищний вихор нових моделей від Škoda продовжиться в найближчі місяці 2024 року. Найбільш очікуваною є модернізація популярної Octavia, останнє покоління якої дебютувало в кінці 2019 року. Вже є припущення про те, як виглядатиме новий продукт, і дизайнер пропонує своє унікальне бачення.

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Автомобільний дизайнер Хонза Лушовський підготував для вас нові рендери, розкриваючи потенційний дизайн оновленої четвертої Октавії. Він черпав натхнення зі шпигунських кадрів замаскованих тестових прототипів і намагався перенести їх у реальний світ. Вдосконалена Octavia на перший погляд може виглядати як поточна модель, але секрет фейсліфтингу можна знайти в деталях.

Під час розробки дизайну Superb Škoda помітно надихалася успішною Octavia, але тепер ситуація, швидше за все, зміниться. Навіть на тестових прототипах видно риси нового Superb, тому Ян Лушовський переніс його характерні риси на Octavia. Тепер він має передній і задній бампери, натхненні Superb, нову графіку фар (з'єднану горизонтальною лінією ззаду) і новий логотип на дверях багажника.

Остання інформація від виробника показує, що Škoda представить свою наступну нову Octavia у лютому. Вона має надійти першим клієнтам у травні 2024 року.

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