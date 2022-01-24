19:09, 24 січня 0

Кажуть як рік зустрінеш, так і проведеш. В моєму випадку 2022 має пройти весело. Принаймні емоцій за кермом вистачатиме. Бо в рік тигра я в’їхав під гарчання 310-сильного мотора Cupra Formentor VZ, який наробив чимало шуму.

Ринок важко здивувати появою нової моделі. А от народження нового європейського бренду стало справжньою подією. Cupra з’явилася, як суббренд марки Seat. Для іспанського бренду це виглядало доволі ризикованим кроком. Але тодішній Президент Seat Лука Де Мео наважився на цю авантюру і не прогадав. Він наголошував, що низькі і швидкі хетчбеки із дубовою підвіскою, які неперевершені у віражах, сьогодні вже нікому не потрібні. Всі хочуть кросовер. Тому доведеться цим спортом наділити саме цей клас авто.

Перший, але вдалий

Formentor став першим автомобілем, створеним для нового бренду Cupra. В Європі ця машина неймовірно популярна, та й в нас перехожі та водії інших машин звертають на неї шиї. Насправді є на що подивитися. Бо Cupra одразу вибивається з потоку. Іспанці кажуть, що гострі грані кузова нагадують скелі на мисі Formentor на Майорці, на честь якого і назвали модель. Хоча, як на мене, Seat в ньому все одно вгадується легко.

Більше інформації про CUPRA Formentor

У Formentor повністю світлодіодна оптика спереду і ззаду. І вона вміє влаштовувати справжнє світлове шоу – привітальний автограф. На землі загоряється проєкція у вигляді логотипа "Купри", смугою стоп-сигналу бігають вогники.

У фарах і ліхтарях домінує трикутний малюнок. Логотипи марки теж виконано в бронзових тонах, задній бампер прикрашає потужний дифузор і дві пари випускних труб.

Що стосується кліренса, то офіційних цифр ми не знайшли, а самі наміряли приблизно 16 см. Проте, як на мене, неповторний образ Cupra формує унікальний колір – глибокий синій матовий металік. Щоправда, це доволі недешева опція – аж за 64 тисячі грн. З ним гарно комбінуються 19-дюймові легкосплавні диски з бронзовими спицями. Під дверима багажника з електроприводом - 420 літрів простору, а в підпіллі приховано докатку і сабвуфер аудіосистеми BeatsAudio, яка входить у комплектацію Launch Edition.

Дорого й спортивно

В салоні більше експресії, аніж у Volkswagen Golf GTi, але я чітко впізнаю кокпіт SEAT Leon, який був у нас за кілька тижнів до "Купри". Хоча дизайнерських акцентів тут вистачає. Наприклад дефлектори кліматичної системи в стилі Lamborghini. На відмінну від "Сеата", тут фактурна накладка на кермо з логотипом Cupra та крісла з інтегрованими підголівниками, вкриті синьою шкірою наппа Petrol Blue з перфорацією. В них навіть нитка швів того ж бронзового кольору. В перших версіях Formentor Launch Edition йде скляний панорамний дах з люком, бездротова зарядка, та крута аудіосистема BeatsAudio by Doctor Dre на 10 динаміків та 340 Вт.

Також цікаво тест-драйв SEAT Leon FR

Перед водієм – цифрова панель приладів на 10,25 дюймів, яка має 5 різних варіантів малюнка. Є навіть варіант з центральним розташуванням тахометра, тиском турбіни, індикатором перенавантажень та часом проходження кола. Кліматична система запам'яталася не стільки додатковим сенсорним полем регулювання температури, скільки індикацією ступеня прогріву салону у відсотках. Є ще також система iClimat, яка дозволяє окремо по групах (руки, ноги, огляд) швидко налаштовувати роботу кліматичної системи.

В центрі салону – 12-дюймовий центральний екран. Якщо порівняти його функції з Leon, то на "Купрі" відсутній режим руху Eco. Тільки Comfort, Sport, Cupra, Individual та Offroad. Так, картинка яскрава, але поки дістанешся до перемикання режимів, треба мінімум тричі торкнутися екрану. А буває, що активувати налаштування Cupra треба негайно. В європейських версіях на кермо винесена окрема кругла кнопка для перемикання режимів. Для нас така опція недоступна. З іншого боку, перенесення функцій в меню дозволило відмовитися від численних фізичних кнопок.

Буревій під капотом

Formentor повинен був дістатися мені на тест ще восени, одразу після презентації, але я вдячний долі за те, що тест перенесли на зиму. Саме тоді, коли на поверхні лежав сніг. Бо саме на слизькій дорозі характер кросовера розкрився на повну.

Але перші враження, поки тягнешся в трафіку, не такі вже й круті. Де характер? В режимі Normal динаміка не забиває подих, а звук мотора трошки гучніший за швейну машинку. Зрозуміло, що як і більшість сучасних машин, Formentor вміє змінювати характер. І справжній норов він проявляє в налаштуванні "Cupra". Хто б сумнівався! І ось тут вже тримайтеся, бо все стає значно цікавіше. Чутливість педалі газу досягає рівня "оголений нерв". Те ж стосується і швидкості перемикань робота й гостроти керма. Більше того, змінюється звук вихлопної системи. Але не тільки зовні, але й всередині. Тому що в салоні Cupra ретранслює гарчання двигуна через динаміки.

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Коли я вперше сів і натиснув на газ в режимі "Cupra", мені здалося, що звук більше схожий на 5-циліндрові мотори Audi RS чи якісь опозитники, настільки він непарний. І це реальний кайф. Так, ти відчуваєш певну синтетику в цьому звучанні, але вона реально працює, додає емоції.

Гарно бубнить не тільки в салоні, але й сама випускна система. В неї чотири патрубки і спеціальний клапан, що закриває два з них, тому тембр сильно відрізняється у режимах Sport і Сupra. І цей голос добре чути починаючи з середніх обертів. До того ж вихлопна ефектно відстрілюється, а мотор під час перемикання "робота" донизу робить перегазовку.

Зміни характеру суттєво відображаються і на ходовій. Не в останню чергу завдяки амортизаторам DCC, які змінюють ступінь жорсткості в залежності від обраного режиму. Але цікаво, що навіть в найспортивнішому налаштуванні Formentor залишається доволі комфортним. Принаймні мій Golf GTI на спортивній підвісці і на менших 18-дюймових дисках значно жорсткіший за VZ.

Шоу-кар

Окреме шоу – це динаміка прискорення. Вже з першої ж спроби з лонч-контролем VZ розігнався до сотні за 4,93 секунди. Тобто показав ті цифри, які вказано в технічних характеристиках. І це на мокрому асфальті, на зимових шинах. Навіть при розгонах з ходу, вже приблизно з 2000 об/хв. прокидається справжній ураган тяги в 400 Нм. І часто здається, що більша частина з них обвалюється на задні колеса. Formentor відрізняється від родичів на спільній платформі наявністю багатодискової муфти 6-ї генерації, яку ми за звичкою називаємо "Халдексом". В ній контрольний блок розташували безпосередньо в електромоторі помпи. Це зробило конструкцію легшою, але головне – трохи пришвидшило реакції приводу.

Cupra в сковзанні проста і зрозуміла. Додав газу, встав боком і тільки встигай правильно працювати кермом. І головне в моєму випадку вчасно зупинитись, адже починаєш штурмувати один і той самий віраж, постійно нарощуючи амплітуду сковзання і швидкість. І кожен засніжений поворот перетворюється на своєрідний атракціон. Хоча вже на середніх швидкостях Cupra дуже різко реагує на натискання газу перекидаючи момент на корму і без ESP це може стати неприємним сюрпризом, як і готовність кросовера-купе стати боком. Якщо до кінця не впевнені у власних силах, краще не вимикати систему стабілізації. В крайньому разі використовуйте режим ESP Sport, в якому електроніка дозволяє сковзання, але страхує від розворотів.

І тут є цікавий нюанс. Дилери Cupra будуть дарувати своїм клієнтам курс контраварійної підготовки. І хоча за один курс багато навчитися не вийде, але стане зрозуміло, що може цей болід. Особливо на льоду.

У Formentor адекватні гальма. Хоча їх можна покращити. Серійно встановлено диски розміром 34 см, але опційно доступні Brembo діаметром 37 см. А от що хотілося б зменшити – це апетит. З моїм стилем їзди спалює в середньому 12 літрів.

Економити? Можливо!

Втім, для тих, хоча зекономити, є рецепт. Formentor пропонується на українському ринку ще у варіанті з дизелем. У нього під капотом 2,0 TDI на 150 сил, повний привод і робот на 7 передач. В цієї версії витрата пального вдвічі скромніший, але й динаміка вже не та - 8,6 с. до "сотні". На жаль, ціна менша не вдвічі. Якщо 310-сильна версія VZ розпочинається з позначки 1 млн 209 тис., то дизель дешевший усього на 160 тис. Тому з такою зовнішністю бензиновий двигун йому личить більше. Цікавий нюанс: на автомобілі Cupra діє гарантія 5 років. Це більше, ніж у будь-якого бренду групи VAG на нашому ринку.

Сконфігурувати CUPRA Formentor

Якщо спробувати порівняти Cupra Formentor з конкурентами, то стає зрозуміло, що 310-сильний VZ "штовхається ліктями" хіба що з Mini Countryman JCW, який коштує стільки ж. Бо коли мова заходить про велику німецьку трійку (Audi RS Q3, BMW X2 M35 чи Mercedes-AMG GLA 35), то вони дорожчі мінімум на 10-20 тисяч євро. Цікаво також було дізнатися, що в Німеччині Formentor дорожчий ніж в Україні майже на 10 тисяч євро. Хоча джерела всередині компанії кажуть, що такі шикарні ціни довго не протримаються і скоро можуть змінитися в бік збільшення. Тож купівля зараз може стати гарною інвестицією.

Автор Сергій Волощенко.

Фото і відео Владислава Плєшакова.