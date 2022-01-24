19:09, 24 января 0

Говорят, как встретишь год, так и его проведешь. В моем случае 2022 должен пройти весело. По крайней мере эмоций за рулем будет хватать. Потому что в год тигра я въехал под рычание 310-сильного мотора Cupra Formentor VZ, который наделал немало шума.

Рынок трудно удивить появлением новой модели. А вот рождение нового европейского бренда стало настоящим событием. Cupra появилась, как суббренд марки Seat. Для испанского бренда это выглядело довольно рискованным шагом. Но тогдашний президент Seat Лука Де Мео решился на эту авантюру и не прогадал. Он отмечал, что низкие и быстрые хэтчбеки с дубовой подвеской, которые великолепны в виражах, сегодня уже никому не нужны. Все хотят кроссовер. Поэтому придется этим спортом наделить именно этот класс авто.

Первый, но удачный

Formentor стал первым автомобилем, созданным для нового бренда Cupra. В Европе эта машина невероятно популярна, да и у нас прохожие и водители других машин сворачивают на нее шеи. На самом деле есть на что посмотреть. Потому что Cupra сразу выбивается из потока. Испанцы говорят, что острые грани кузова напоминают скалы на мысе Formentor на Майорке, в честь которого и назвали модель. Хотя, по-моему, Seat в нем все равно угадывается легко.

Больше информации о CUPRA Formentor

У Formentor полностью светодиодная оптика спереди и сзади. И она умеет устраивать настоящее световое шоу – приветственный автограф. На земле загорается проекция в виде логотипа "Купры", полосой стоп-сигнала бегают огоньки.

В фарах и фонарях доминирует треугольный рисунок. Логотипы марки тоже выполнены в бронзовых тонах, задний бампер украшает мощный диффузор и две пары выпускных труб.

Что касается клиренса, то официальных цифр мы не нашли, а сами намеряли примерно 16 см. Однако, как по мне, неповторимый образ Cupra формирует уникальный цвет – глубокий синий матовый металлик. Правда, это довольно недешевая опция – аж за 64 тысячи грн. С ним хорошо комбинируются 19-дюймовые легкосплавные диски с бронзовыми спицами. Под дверью багажника с электроприводом – 420 литров пространства, а в подполье скрыты докатка и сабвуфер аудиосистемы BeatsAudio, которая входит в комплектацию Launch Edition.

Дорого и спортивно

В салоне больше экспрессии, чем у Volkswagen Golf GTi, но я четко узнаю кокпит SEAT Leon, который был у нас за несколько недель до "Купры". Хотя дизайнерских акцентов здесь хватает. Например, дефлекторы климатической системы в стиле Lamborghini. В отличие от "Сеата", здесь фактурная накладка на руль с логотипом Cupra и кресла с интегрированными подголовниками, покрытые синей кожей наппа Petrol Blue с перфорацией. В них даже нить швов того же бронзового цвета. В первых версиях Formentor Launch Edition идет стеклянная панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка, и крутая аудиосистема BeatsAudio by Doctor Dre на 10 динамиков и 340 Вт.

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Перед водителем – цифровая панель приборов на 10,25 дюймов, которая имеет 5 различных вариантов рисунка. Есть даже вариант с центральным расположением тахометра, давлением турбины, индикатором перегрузок и временем прохождения круга. Климатическая система запомнилась не столько дополнительным сенсорным полем регулирования температуры, сколько индикацией степени прогрева салона в процентах. Есть еще также система iClimat, которая позволяет отдельно по группам (руки, ноги, обзор) быстро настраивать работу климатической системы.

В центре салона – 12-дюймовый центральный экран. Если сравнить его функции с Leon, то на "Купре" отсутствует режим движения Eco. Только Comfort, Sport, Cupra, Individual и Offroad. Да, картинка яркая, но пока доберешься до переключения режимов, надо минимум трижды коснуться экрана. А бывает, что активировать настройки Cupra надо немедленно. В европейских версиях на руль вынесена отдельная круглая кнопка для переключения режимов. Для нас такая опция недоступна. С другой стороны, перенос функций в меню позволил отказаться от многочисленных физических кнопок.

Ураган под капотом

Formentor должен был достаться мне на тест еще осенью, сразу после презентации, но я благодарен судьбе за то, что тест перенесли на зиму. Именно тогда, когда на поверхности лежал снег. Потому что именно на скользкой дороге характер кроссовера раскрылся на полную.

Но первые впечатления, пока тянешься в трафике, не такие уж и крутые. Где характер? В режиме Normal динамика не сбивает дыхание, а звук мотора немножко громче швейной машинки. Понятно, что как и большинство современных машин, Formentor умеет менять характер. И настоящий нрав он проявляет в настройке "Cupra". Кто бы сомневался! И вот тут уж держитесь, потому что все становится значительно интереснее. Чувствительность педали газа достигает уровня "оголенный нерв". То же касается скорости переключений робота и остроты руля. Более того, изменяется звук выхлопной системы. Но не только снаружи, но и внутри. Потому что в салоне Cupra ретранслирует рычание двигателя через динамики.

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Когда я впервые сел и нажал на газ в режиме "Cupra", мне показалось, что звук больше похож на 5-цилиндровые моторы Audi RS ли какие-то оппозитники, настолько он нечетный. И это реальный кайф. Да, ты чувствуешь определенную синтетику в этом звучании, но она реально работает, добавляет эмоции.

Красиво бубнит не только в салоне, но и сама выпускная система. У нее четыре патрубка и специальный клапан, который закрывает два из них, поэтому тембр сильно отличается в режимах Sport и Сupra. И этот голос хорошо слышен, начиная со средних оборотов. К тому же выхлопная система отстреливается, а мотор во время переключения "робота" книзу делает перегазовку.

Изменения характера существенно отражаются и на ходовой. Не в последнюю очередь благодаря амортизаторам DCC, которые изменяют степень жесткости в зависимости от выбранного режима. Но интересно, что даже в самой спортивной настройке Formentor остается довольно комфортным. По крайней мере мой Golf GTI на спортивной подвеске и на меньших 18-дюймовых дисках значительно жестче VZ.

Шоу-кар

Отдельное шоу – это динамика ускорения. Уже с первой же попытки с лонч-контролем VZ разогнался до сотни за 4,93 секунды. То есть показал те цифры, которые указаны в технических характеристиках. И это на мокром асфальте, на зимних шинах. Даже при разгонах с ходу, уже примерно с 2000 об/мин. просыпается настоящий ураган тяги в 400 Нм. И часто кажется, что большая часть из них обваливается на задние колеса. Formentor отличается от родственников на общей платформе наличием многодисковой муфты 6-й генерации, которую мы по привычке называем "Халдексом". В ней контрольный блок расположили непосредственно в электромоторе помпы. Это сделало конструкцию более легкой, но главное – немного ускорило реакции привода.

Cupra в скольжении проста и понятна. Прибавил газу, встал боком и только успевай правильно работать рулем. И главное в моем случае – вовремя остановиться, ведь начинаешь штурмовать один и тот же вираж, постоянно наращивая амплитуду скольжения и скорость. И каждый заснеженный поворот превращается в своеобразный аттракцион. Хотя уже на средних скоростях Cupra очень резко реагирует на нажатие газа, перебрасывая момент на корму и без ESP это может стать неприятным сюрпризом, как и готовность кроссовера-купе стать боком. Если до конца не уверены в собственных силах, лучше не выключать систему стабилизации. В крайнем случае используйте режим ESP Sport, в котором электроника позволяет скользить, но страхует от разворотов.

И тут есть интересный нюанс. Дилеры Cupra будут дарить своим клиентам курс контраварийной подготовки. И хотя за один курс много научиться не получится, но станет понятно, что может этот болид. Особенно на льду.

У Formentor адекватные тормоза. Хотя их можно улучшить. Серийно установлены диски размером 34 см, но опционально доступны Brembo диаметром 37 см. А вот что хотелось бы уменьшить – это аппетит. С моим стилем езды сжигает в среднем 12 литров.

Экономить? Возможно!

Впрочем, для тех, хотят сэкономить, есть рецепт. Formentor предлагается на украинском рынке еще в варианте с дизелем. У него под капотом 2,0 TDI на 150 сил, полный привод и робот на 7 передач. У этой версии расход топлива вдвое скромнее, но и динамика уже не та – 8,6 с до "сотни". К сожалению, цена меньше не вдвое. Если 310-сильная версия VZ начинается с отметки 1 млн 209 тыс., то дизель дешевле всего на 160 тыс. Поэтому с такой внешностью бензиновый двигатель ему подходит больше. Интересный нюанс: на автомобили Cupra действует гарантия 5 лет. Это больше, чем у любого бренда группы VAG на нашем рынке.

Сконфигурировать CUPRA Formentor

Если попытаться сравнить Cupra Formentor с конкурентами, то становится понятно, что 310-сильный VZ "толкается локтями" разве что с Mini Countryman JCW, который стоит столько же. Потому что когда речь заходит про большую немецкую тройку (Audi RS Q3, BMW X2 M35 или Mercedes-AMG GLA 35), то они дороже минимум на 10 – 20 тысяч евро. Интересно также было узнать, что в Германии Formentor дороже чем в Украине почти на 10 тысяч евро. Хотя источники внутри компании говорят, что такие шикарные цены долго не продержатся и скоро могут измениться в сторону увеличения. Поэтому покупка сейчас может стать хорошей инвестицией.

Автор Сергей Волощенко.

Фото и видео Владислава Плешакова.