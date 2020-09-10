На зображеннях можна побачити версію BMW 430i.

За винятком шильдиків і колісних дисків, перед нами зображення конвеєрної версії кабріолета 4-ї серії, позначеного 2022 модельним роком.

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Зображення баварського спорткупе з м’яким дахом були знайдені у базі Китайського національного управління інтелектуальної власності (CNIPA) та оприлюднені грецьким порталом Autoblog.

Судячи з цих зображень, кабріо практично не відрізнятиметься від купе у дизайні. Лиш задній бампер буде дещо іншим, а в багажнику трохи зменшиться місце для поклажі, яке “з’їсть” складаний дах. При цьому форма тентового даху буде практично такою ж, як і в дводверки з жорстким дахом.

Фото: патентні зображення BMW 4 Series Cabrio / Motor1

Хоча патентні зображення інтер'єру недоступні, ймовірно, салон буде по суті перенесений з купе. BMW може дещо змінити окремі дрібниці, але новий кабріолет 4 серії матиме здебільшого такий же інтер'єр, як і його колега з фіксованим дахом.

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