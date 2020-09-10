Кросовер преміум-класу стане другою моделлю американського стартапу.

Запланований час ринкового запуску Project Gravity – 2023 рік. Це означає, що електричний кросовер з’явиться у продажу лише після того, як виробник випустить усі чотири версії седана Lucid Air.

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Lucid Project Gravity побудований на електроприводній платформі Air. Ми знаємо, що електричний позашляховик вже деякий час розробляється та тестується, але до цього часу побачити його можна було лише на шпигунських знімках та затемнених тізерах. Тепер же на сайті виробника оновилась інформація про майбутню новинку та з’явились більш відкриті світлини.

Gravity використовує ту ж дизайнерську мову, що і “повітряний” седан. Також, як і седан, позашляховик має контрастний сріблястий дах з лобовим склом, яке тягнеться майже до другої віконної стійки, забезпечуючи відчуття повітряності в салоні. Щоправда, у випадку кросовера, небесна панорама частково перекрита багажником на даху.

На характеристики Gravity поки немає жодного натяку, однак спільна з Air платформа може означати й однакові силові агрегати, та близькі показники. Наприклад, електричний седан Lucid з акумулятором на 113 кіловат-годин матиме в запасі більше 800 кілометрів пробігу на одному заряді.

Фото: Lucid Motors Project Gravity / Lucid Motors

Lucid Motors обіцяє розкрити більше подробиць про майбутню новинку наступного тижня.

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