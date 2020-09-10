Кроссовер премиум-класса станет второй моделью американского стартапа.

Запланированное время рыночного запуска Project Gravity-2023 – год. Это означает, что электрический кроссовер появится в продаже только после того, как производитель выпустит все четыре версии седана Lucid Air.

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Lucid Project Gravity построен на электроприводной платформе Air. Мы знаем, что электрический внедорожник уже некоторое время разрабатывается и тестируется, но до сих пор увидеть его можно было только на шпионских снимках и затемненных тизерах. Теперь же на сайте производителя обновилась информация о будущей новинке и появились более открытые фотографии.

Gravity использует тот же дизайнерский язык, что и ”воздушный" седан. Также, как и седан, внедорожник имеет контрастную серебристую крышу с лобовым стеклом, которое тянется почти до второй оконной стойки, обеспечивая ощущение воздушности в салоне. Правда, в случае кроссовера, небесная панорама частично перекрыта багажником на крыше.

О характеристиках Gravity пока нет ни намека, однако совместная с Air платформа может означать и одинаковые силовые агрегаты, и близкие показатели. Например, электрический седан Lucid с аккумулятором на 113 киловатт-часов будет иметь в запасе более 800 километров пробега на одном заряде.

Фото: Lucid Motors Project Gravity / Lucid Motors

Lucid Motors обещает раскрыть больше подробностей о предстоящей новинке на следующей неделе.

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