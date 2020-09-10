На изображениях можно увидеть версию BMW 430i.

За исключением шильдиков и колесных дисков, перед нами изображение конвейерной версии кабриолета 4-й серии, обозначенного 2022 модельным годом.

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Изображения баварского спорткупе с мягкой крышей были найдены в базе китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA) и обнародованы греческим порталом Autoblog.

Судя по этим изображениям, кабриолет практически не будет отличаться от купе в дизайне. Лишь задний бампер будет несколько другим, а в багажнике немного изменится место для клади, которое "съест" складная крыша. При этом форма тентовой крыши будет практически такой же, как и в двухдверке с жесткой крышей.

Фото: патентные изображения BMW 4 Series Cabrio / Motor1

Хотя патентные изображения интерьера недоступны, вероятно, салон будет по сути перенесен из купе. BMW может несколько изменить отдельные мелочи, но новый кабриолет 4 серии будет иметь по большей части такой же интерьер, как и его коллега с фиксированной крышей.

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