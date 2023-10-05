Автовиробник уже випустив 5-ту серію наступного покоління, але BMW поки що тримає в секреті гарячіші M-версії.

Нове шпигунське відео відобразило майбутній універсал BMW M5 Touring, який тестується на німецьких дорогах.

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На відео фургон показано у повному камуфляжі. Седан M5 та універсал Touring матимуть стиль, аналогічний моделям меншого розміру, у поєднанні з агресивною передньою та задньою панеллю та іншими штрихами M-серії. У нього має бути занижений дорожній просвіт, унікальні колеса та характерні значки.

Нове шпигунське відео не дозволило зазирнути в салон, але попередні шпигунські знімки показали, що M5 матиме вигнутий дисплей і рульове колесо зі зрізаною нижньою частиною. Новинка має отримати останню версію програмного забезпечення iDrive від BMW, яка повинна мати унікальну графіку та функції.

Попередні тестові автомобілі BMW мали наклейки "Електрифікований автомобіль", що розкривають принаймні одну деталь про нову трансмісію M5. Імовірно, під капотом ховається електрифікований V8.

Як пише motor1, ця продуктивна модель буде оснащена модифікованою версією гібридного двигуна BMW XM, що підключається. Топовий позашляховик розвиває потужність 735 к.с., при цьому BMW M5 Touring зможе розвивати потужність близько 718 к.с. Для порівняння: M5 Competition поточного покоління має потужність 617 л.