Конкурент Audi RS6 Avant матиме потужність 738 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту.

Виробництво BMW M5 E61 було припинено ще в 2010 році, внаслідок чого мюнхенський автовиробник більше десяти років не мав швидкісної версії універсала в лінійці 5 серії. Однак у червні цього року компанія анонсувала повернення M5 Touring, і тепер цей швидкісний універсал вперше зафіксовано під час тестування на дорогах загального користування.

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Фотографи-шпигуни надіслали цю серію фотографій, зроблених у Німеччині, і перші враження такі, що автомобіль вже виглядає масивним і вражаючим. На них є серійний кузов і ліхтарі, але все приховано під камуфляжем. Маскування не може приховати потужні бампери та бічні пороги, а ці масивні 20-дюймові передні та 21-дюймові задні колеса, здається, розташовані під ширшими колісними арками.

Також чітко видно ряд зовнішніх компонентів, характерних для M. До них відносяться бічні дзеркала, великий задній спойлер, чотирикутні вихлопні труби ззаду, а також великі гальмівні супорти жовтого кольору. Чудовий зелений колір проступає під камуфляжем навколо бамперів, що дає нам ранній натяк на зовнішні відтінки, які, ймовірно, будуть доступні для серійного M5.

Ми вже бачили тестування нового M5 у формі седана на трасі Нюрбургринг, і ми знаємо, що важке маскування з підробленими панелями кузова спереду приховує агресивну трапецієподібну решітку радіатора з трикутними отворами в кутах.

Вважається, що M5 Touring матиме внутрішнє кодове ім’я G99, а трансмісія буде спільною з версією седана нового M5. Очікується, що цей автомобіль буде з електрифікованим V8, точніше модифікованою версією гібридного V8 від XM. Мотор забезпечить максимальну потужність 738 кінських сил і 1000 Ньютон-метрів крутного моменту.

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Найкраще у відродженому M5 Touring це те, що він може вийти на ринок США. Франк ван Міл сказав минулого року, що все більше і більше клієнтів і дилерів у Північній Америці запитують високопродуктивний універсал, і німецька фірма «бере це до уваги». Очікуйте офіційний глобальний дебют продуктивного універсалу приблизно в середині наступного року, а виробництво почнеться ближче до кінця 2024 року.