У автомобіля ідеальний стан, мінімальний пробіг та рідкісний варіант оформлення.

Седан BMW 5-Series покоління Е39 отримав статус одного з легендарних автомобілів як в історії бренду, так і у світовому автопромі в цілому. Заводська спортивна модифікація M5 стала ілюстрацією того, що швидкий автомобіль одночасно може бути розкішним.

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BMW M5 E39 високо цінується у колекціонерів, а тепер у них з'явилася можливість придбати екземпляр у стані практично нового автомобіля. Компанія Enthusiast Auto Group у Цинциннаті виставила на продаж седан зразка 2003 року з пробігом трохи більше тисячі кілометрів.

Колекційний екземпляр 20 років провів у руках одного власника, який дбайливо зберіг машину – залишилися навіть окремі захисні плівки! BMW M5 зберігалася у закритому приміщенні з контрольованим температурним режимом, що дозволило зберегти первозданний стан автомобіля.

Природно, про жодні неполадки або пошкодження в аваріях мови і бути не може. Продавець зазначає, що це «емка» із найчистішою історією з усіх, що колись були у компанії. Автомобіль пофарбований у червоний колір Imola Red, який поєднується з чорно-червоним салоном, обробленим шкірою, а також оббивкою стелі чорною алькантарою.

Технічно машина нічим не відрізняється від інших M5 E39 – атмосферний 4,9-літровий V8 видає 400 кінських сил та 500 Нм і поєднується з 6-ступінчастою механічною коробкою передач. BMW M5 покоління E39, що ідеально зберігся, запропонований до покупки за 300 тисяч доларів. За ці гроші можна купити непоганий новий суперкар, але можливість придбати класичну модель за таку суму – чудовий варіант.