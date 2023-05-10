У автомобиля идеальное состояние, минимальный пробег и редкий вариант оформления.

Седан BMW 5-Series поколения Е39 получил статус одного из легендарных автомобилей как в истории бренда, так и в мировом автопроме в целом. Заводская спортивная модификация M5 стала иллюстрацией того, что быстрый автомобиль может быть одновременно роскошным.

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BMW M5 E39 высоко ценится у коллекционеров, теперь у них появилась возможность приобрести экземпляр в состоянии практически нового автомобиля. Компания Enthusiast Auto Group в Цинциннате выставила на продажу седан образца 2003 года с пробегом чуть более тысячи километров.

Коллекционный экземпляр 20 лет провел в руках одного владельца, бережно сохранившего машину – остались даже отдельные защитные пленки! BMW M5 хранилась в закрытом помещении с контролируемым температурным режимом, что позволило сохранить первозданное состояние автомобиля.

Естественно, ни о каких неполадках или повреждениях в авариях речи и быть не может. Продавец отмечает, что это «эмка» с чистейшей историей из всех, что когда-то были в компании. Автомобиль окрашен в красный цвет Imola Red, сочетающийся с черно-красным салоном, отделанным кожей, а также обивкой потолка черной алькантарой.

Технически машина ничем не отличается от других M5 E39 – атмосферный 4,9-литровый V8 выдает 400 лошадиных сил и 500 Нм и совмещается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Идеально сохранившийся BMW M5 поколение E39 предложен к покупке за 300 тысяч долларов. За эти деньги можно купить неплохой новый суперкар, но возможность приобрести классическую модель за такую сумму – отличный вариант.