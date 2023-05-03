Вручную собрано всего 300 первых BMW M5 E34. Спортивный седан оснащен 315-сильной шестеркой и разгоняется до 100 км/ч за 6,3 с.

В Одессе выставили на продажу уникальный BMW M5 в 1988 году. Это очень редкая машина первой серии, собранная вручную. Объявление о продаже появилось на сайте Auto.ria.

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Из 12 254 выпущенных BMW M5 в кузове E34 вручную собрали только первые 300 автомобилей. Сейчас они считаются настоящим раритетом и пользуются спросом среди ценителей.

Культовый седан BMW M5 E34 оснащен 3,5-литровой шестеркой мощностью 315 л. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч в 6,3 сек и развивает 250 км/ч. Также доработана ходовая и тормоза авто.

Примечательно, что заряженная версия внешне не слишком отличается от стандартного BMW 5 Series E34. У авто немного другой передний бампер, скромный обвес и 17-дюймовые диски. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Одесский BMW M5 E34 был оценен в 20 000 долларов. Автомобиль был взят под реставрацию, но война заставила изменить планы. Седан полностью исправен и оригинален, а его пробег составляет 100 000 км.