Немецкая марка анонсировала новую технологию, которая станет частью ассистента движения по магистралям.

Новая BMW 5 серии позволит изменять полосы движения, глядя в зеркало. Пока такая возможность реализована только для системы автопилота. Больше не нужно использовать рычаг поворотника, хотя в качестве дублирующего элемента он остался, достаточно посмотреть в боковое зеркало.

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Новая технология появится на пятерках восьмого поколения и электрических i5. Затем ее добавят в список опций седанов 7 серии и старших кроссоверов.

Уже известно, что электрокар BMW i5 получит привод eDrive пятого поколения и батарею с энергоемкими ячейками. На нем также дебютирует система контроля вертикальных перемещений (Vertical Dynamics Management) девятого поколения. Она управляет жесткостью адаптивной подвески, причем впервые для расчета силы демпфирования использует данные о текущих условиях движения, а не математических моделях. Алгоритм учитывает кучу переменных, от скорости вращения колес до угла поворота руля.

Другим новшеством i5 и всего семейства моделей 5 серии станет широкий перечень технологий автоматизированного управления и парковки. В США, Канаде и Германии для «пятерок» будет доступен комплекс Driving Assistant Professional с ассистентом движения по магистралям Highway Assistant, работающий на скоростях до 130 километров в час. Система умеет держать дистанцию до впереди идущих автомобилей, видит границы полосы и способна самостоятельно перестраиваться в соседнюю.

Для активации нужно лишь качать рычагом поворотника по-прежнему. Но на новых машинах 5 серии и i5 впервые в отрасли дать команду можно будет взглядом, посмотрев в соответствующее боковое зеркало. Разумеется, и в том, и в другом случае электроника предупредит водителя, когда маневр максимально безопасен. При этом держать руки на руле не обязательно, система все сделает сама.

Старт производства BMW 5 Series восьмого поколения запланирован на лето этого года. Рыночный дебют – на октябрь.