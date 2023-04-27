Німецька марка анонсувала нову технологію, яка стане частиною асистента руху магістралями.

Нова BMW 5 серії дозволить змінювати смуги руху, дивлячись у дзеркало. Поки що така можливість реалізована лише для системи автопілота. Більше не потрібно використовувати важіль поворотника, хоча як дублюючий елемент він залишився, достатньо подивитися в бічне дзеркало.

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Нова технологія з'явиться на «п'ятірках» восьмого покоління та електричних i5. Потім її додадуть до списку опцій седанів 7 серії та старших кросоверів.

Вже відомо, що електрокар BMW i5 отримає привід eDrive п'ятого покоління та батарею з енергоємними осередками. На ньому також дебютує система контролю вертикальних переміщень (Vertical Dynamics Management) дев'ятого покоління. Вона управляє жорсткістю адаптивної підвіски, причому вперше для розрахунку сили демпфування використовує дані про поточні умови руху, а не математичні моделі. Алгоритм враховує купу змінних, від швидкості обертання коліс до кута повороту керма.

Іншим нововведенням i5 та всього сімейства моделей 5 серії стане широкий перелік технологій автоматизованого управління та паркування. У США, Канаді та Німеччині для «п'ятірок» буде доступний комплекс Driving Assistant Professional з асистентом руху магістралями Highway Assistant, що працює на швидкостях до 130 кілометрів на годину. Система вміє тримати дистанцію до автомобілів, що йдуть попереду, бачить межі смуги і здатна самостійно перебудовуватися в сусідню.

Для активації потрібно лише хитнути важелем поворотника — як і раніше. Але на нових машинах 5 серії та i5 вперше у галузі дати команду також можна буде поглядом, подивившись у відповідне бічне дзеркало. Зрозуміло, і в тому, і в іншому випадку, електроніка попередить водія, коли маневр максимально безпечний. При цьому тримати руки на кермі не обов'язково, система все зробить сама.

Старт виробництва BMW 5 Series восьмого покоління заплановано на літо цього року. Ринковий дебют – на жовтень.