За відреставровану BMW M3 E30 1987 року власник просить 220 000 доларів.

За ці гроші можна купити абсолютно нову флагманську BMW M8 2023 року, і ще залишиться на нову BMW 5 серії.

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Хтось скаже: та це ж неабиякий раритет! Так, згодні, у такому стані BMW M3 E30 (та ще й у кольорі Diamond Black) знайти складно.

Проте такий цінник все одно здається захмарним, навіть з урахуванням того, що машина була повністю розібрана і наново зібрана з використанням оригінальних запчастин. Пробіг після ремонту – 1285 км. Принаймні, так стверджує продавець…