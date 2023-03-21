BMW запевняє, що електричні М-версії невдовзі стануть популярнішими за паливні. Зараз в арсеналі баварців лише два електрокари підрозділу М.

Електричні «емки» обійдуть із продажу паливні через п'ять років, вважають у BMW. Компанія з ентузіазмом дивиться в електричне майбутнє: до 2027 року М-підрозділ продаватиме більше електрокарів та гібридів, ніж машин із чистими двигунами внутрішнього згоряння, прогнозує керівник BMW M Франк ван Міл.

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Вже через рік частка електромобілів перевищить 50 відсотків, а ще через два роки всього близько 10 відсотків «емок», що продаються, будуть оснащуватися ДВС. Зараз у модельному ряду BMW M лише два електрокари – i4 M50 та iX M60. У 2023 році до них мають приєднатися електроседани i7 M70 (G70) та i5 M60 (G60).

Крім цього, підрозділ готує "заряджений" електромобіль M EV, прототип якого показали у проморолику у серпні минулого року. В його основу ліг серійний i4 M50, перероблений у купе. Подробиць про «техніку» немає, але новинці обіцяно відразу чотири електродвигуни - по одному на кожному колесі - і система повного приводу M xDrive.

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Прогнози BMW M римуються зі статистикою вже зараз. За підсумками 2022 року, в якому підрозділ відзначав 50-річний ювілей, його бестселером раптово став електрокар. Йдеться про ліфтбек i4 M50 з 544-сильною двомоторною установкою, який розійшовся в кількості рекордних 177 тисяч екземплярів. При цьому на паливні BMW та MINI попит падає.

Згідно з стратегією BMW, до 2024 року не менше 20 відсотків автомобілів, що випускаються, будуть повністю електричними. До 2025 їх кількість зросте до 25 відсотків, а до 2026 - до 33 відсотків. До кінця десятиліття BMW Group має намір продати у всьому світі більше 10 мільйонів електрокарів.