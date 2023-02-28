Компанія BMW випустила демонстраційний парк водневих автомобілів. Після чотирьох років розробки автомобіль BMW iX5 Hydrogen і проект розробки переходять у наступну фазу.

Після того, як на початку грудня 2022 року BMW розпочала дрібносерійне виробництво водневого SUV iX5 Hydrogen на пілотному заводі Мюнхенського центру досліджень та інновацій (FIZ), перші автомобілі пілотної серії тепер доступні для обраних представників міжнародних ЗМІ.

Парк із «менш ніж 100 транспортних засобів» потім буде використовуватися на міжнародному рівні для демонстраційних і випробувальних цілей для різних цільових груп, які не брали участі в розробці.

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BMW iX5 Hydrogen, розроблений на базі нинішнього BMW X5, був вперше представлений як концептуальна ідея на IAA 2019 - тоді ще у Франкфурті. На виставці IAA Mobility 2021 у Мюнхені перші прототипи можна було випробувати як транспортний засіб-шаттл для пасажирів. BMW не уточнює, коли та за якими цінами iX5 Hydrogen буде доступний за межами демонстраційного парку.

Привід забезпечується силовими агрегатами п’ятого покоління, відомими з сучасних електричних BMW. Потужність приводу 295 кВт. Оскільки система паливних елементів встановлена під капотом X5, немає місця для іншого приводу. Таким чином, iX5 Hydrogen є повністю задньопривідним автомобілем. Якщо потреба в потужності електродвигуна перевищує вихідну потужність паливного елемента, використовується живлення від літій-іонної батареї. Вона заряджається або від паливного елемента, або шляхом рекуперації під час уповільнення. Однак енергоємність батареї не згадується.

Газоподібний водень, необхідний для живлення паливного елемента, зберігається в двох резервуарах під тиском 700 бар, виготовлених із пластику, армованого вуглецевим волокном (CFRP). Разом вони вміщують шість кілограмів водню, завдяки якому BMW iX5 Hydrogen може проїхати 504 кілометри.

«Як універсальне джерело енергії, водень відіграватиме ключову роль у енергетичному переході та, таким чином, у захисті клімату», — каже Олівер Зіпсе, голова правління BMW AG. «Тому що це один із найефективніших способів зберігання та транспортування відновлюваної енергії. Ми також повинні використовувати цей потенціал для прискорення трансформації сектору мобільності. Водень — це відсутня частина головоломки для мобільності з нульовим рівнем викидів, тому що однієї технології недостатньо, щоб забезпечити кліматично нейтральну мобільність у всьому світі».