Вартість X5 M Competition починається від 123 295 доларів США, а X6 M Competition коштує 128 195 доларів США.

Після прем’єри оновлених BMW X5 і X6 2024 року на початку лютого 2023 року, тепер дебютують варіанти позашляховиків M Competition. Вони запускаються у виробництво на заводі автовиробника в Спартанбурзі, штат Південна Кароліна, у квітні 2023 року.

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Варіанти M Competition X5 і X6 продовжують використовувати 4,4-літровий твін-турбо V8, але він отримує 48-вольтовий м’який гібрид. Електродвигун потужністю 12 кінських сил і 200 Ньютон-метрів інтегрований у 8-ступінчасту автоматичну коробку передач. Однак оновлені моделі мають таку ж загальну потужність, як і попередні, виробляючи 617 к.с. і 750 Нм.

BMW стверджує, що гібридна допомога забезпечує кращу продуктивність під час прискорення. Це також покращує паливну ефективність, але бренд поки що не оголошує конкретні цифри витрати пального.

Двигун V8 має нові компоненти, такі як поперечний випускний колектор, посилений привід колінчастого вала, електрично керований продувний клапан для турбонаддувів, перероблений повітрозабірний канал і лопатевий масляний насос. Вихлоп M Sport є стандартним і має оновлені каталітичні нейтралізатори, які зменшують викиди.

Моделі X5 і X6 M Competition 2024 року можуть розганятися першої сотні за 3,7 секунди, тобто стільки ж, скільки й у екземплярів до оновлення. Їх максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 249 км/год, а опціональний пакет M Driver's Package збільшує цю швидкість до 285 км/год.

BMW також оновлює трансмісію. Вона має коротші передавальні числа для перших трьох передач. Новий масляний картер із литого алюмінію має ребра охолодження та збільшений об’єм рідини.

Як і стандартні BMW X5 і X6 2024 року, оновлені моделі M Competition оснащені новими тоншими фарами. Інтер’єр цих моделей отримав вигнутий дисплей BMW, який об’єднує 12,3-дюймовий інформаційний екран і 14,9-дюймовий монітор управління в одну рамку. Кабіна стандартно оснащена обробкою з вуглецевого волокна, але покупці можуть вибрати і інші варіанти.