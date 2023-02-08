BMW представила оновлені кросовери BMW X5 та X6 2024 модельного року, які отримали трохи змінений інтер'єр та новий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом.

У обох моделей тепер нові передній та задній бампери, а також нові решітки радіатора, які можуть світитися, якщо ви вибираєте пакет M Sport Pro. А також більш тонкі фірмові фари BMW.

Читайте також: Dacia тролить BMW через підписку на підігрів сидінь

Стандартні BMW X5 отримують нові срібні елементи, включаючи рейлінги на даху та захист дна, а у версіях M Sport або M60i – спеціальний обвіс, який включає «восьмикутну передню частину».

Всередині також є зміни, найбільш очевидною з яких є поява вигнутого дисплея BMW та операційної системи Operating System 8. Велика панель об'єднує 12,3-дюймовий дисплей приладів панелі і 14,9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

BMW з гордістю заявляє, що нова установка "пропонує значне скорочення кількості кнопок та елементів керування", хоча це оцінять не всі водії.

Фейсліфтінг приносить новий селектор передач та оновлене атмосферне освітлення. Усі рівні обробки салону отримують пакет Comfort Pack у стандартній комплектації, а також спортивні сидіння.

Покупці BMW X5 можуть вибрати між xDrive30d, M60i або xDrive50e. Перший – рядний шестициліндровий дизель, який був модернізований для підвищення ефективності та оснащений 48-вольтовою системою м'якого гібрида загальною потужністю 294 к.с. BMW X5 M60i також отримує 48-вольтову систему, але поєднує м'яку гібридну технологію з 4,4-літровим V8 потужністю 523 к.с. з електродвигуном та акумулятором 25,7 кВт•год. Запас ходу електрикою тепер становить близько 110 км.

Для покупців BMW X6 пропонуються ті ж таки силові агрегати 30d або M60i, що й у X5. Plug-In гібрида нема, тому замість цього є м'який гібрид xDrive40i з новим для X6 рядним шестициліндровим бензиновим двигуном, який розвиває 375 к.с.

Ціни на X5 стартують з 80 тисяч доларів, а на оновлений X6 – з 88 тисяч доларів у Великобританії.