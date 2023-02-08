BMW представила обновленные кроссоверы BMW X5 и X6 2024 модельного года, получившие несколько измененный интерьер и новый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.

У обеих моделей теперь новые передний и задний бамперы, а также новые радиаторные решетки, которые могут светиться, если вы выбираете пакет M Sport Pro, и более тонкие фирменные фары BMW.

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Стандартные BMW X5 получают новые серебряные элементы, включая рейлинги на крыше и защиту днища, в то время как те, у кого уровень отделки салона M Sport или M60i, получают специальный обвес, включающий «восьмиугольную переднюю часть».

Внутри также есть изменения, наиболее очевидным из которых появление изогнутого дисплея BMW и операционной системы Operating System 8. Большая панель объединяет 12,3-дюймовый дисплей приборов панели и 14,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. BMW с гордостью заявляет, что новая установка "предлагает значительное сокращение количества кнопок и элементов управления", что оценят не все водители.

Фэйслифтинг приносит новый селектор передач и обновленное атмосферное освещение. Все уровни отделки салона получают пакет Comfort Pack в стандартной комплектации, а также спортивные сиденья.

Покупатели BMW X5 могут выбрать между xDrive30d, M60i или xDrive50e. Первый представляет собой рядный шестицилиндровый дизель, модернизированный для повышения эффективности и оснащенный 48-вольтовой системой мягкого гибрида с общей мощностью 294 л.с. BMW X5 M60i также получает 48-вольтовую систему, но объединяет мягкую гибридную технологию с 4,4-литровым V8 мощностью 523 л.с. с электродвигателем и аккумулятором 25,7 кВт•ч. Запас хода по электричеству теперь составляет около 110 км.

Для покупателей BMW X6 предлагаются те же силовые агрегаты 30d или M60i, что и у X5. У вас не может быть подключаемая гибрида, поэтому вместо этого есть мягкий гибрид xDrive40i с новым для X6 рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем, который развивает 375 л.с.

Цены на X5 стартуют с 80 тысяч долларов, а на обновленный X6 – с 88 тысяч долларов в Великобритании.