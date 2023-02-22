Стоимость X5 M Competition начинается от 123295 долларов США, а X6 M Competition стоит 128195 долларов США.

После премьеры обновленных BMW X5 и X6 в 2024 году в начале февраля 2023 года, теперь дебютируют варианты внедорожников M Competition. Они запускаются в производство на заводе автопроизводителя в Спартанбурге, Южная Каролина, в апреле 2023 года.

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Варианты M Competition X5 и X6 продолжают использовать 4,4-литровый твин-турбо V8, но получает 48-вольтовый мягкий гибрид. Электродвигатель мощностью 12 лошадиных сил и 200 Ньютон-метров интегрирован в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако обновленные модели обладают такой же общей мощностью, как и предыдущие, производя 617 л.с. и 750 Нм.

BMW утверждает, что гибридная помощь обеспечивает лучшую производительность при ускорении. Это также улучшает топливную эффективность, но бренд пока не объявляет конкретные цифры расхода топлива.

Двигатель V8 имеет новые компоненты, такие как поперечный выпускной коллектор, усиленный привод коленчатого вала, электрически управляемый продувочный клапан для турбонаддувов, переработанный воздухозаборный канал и лопастный масляный насос. Выхлоп M Sport является стандартным и имеет обновленные каталитические нейтрализаторы, уменьшающие выбросы.

Модели X5 и X6 M Competition 2024 могут разгоняться первой сотни за 3,7 секунды, то есть столько же, сколько и у экземпляров до обновления. Их максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 249 км/ч, а опциональный пакет M Driver's Package увеличивает скорость до 285 км/ч.

BMW также обновляет трансмиссию. Она имеет более короткие передаточные числа для первых трех передач. Новый масляный картер из литого алюминия имеет ребра охлаждения и увеличен объем жидкости.

Как и стандартные BMW X5 и X6 2024 года, обновленные модели M Competition оснащены новыми более тонкими фарами. Интерьер этих моделей получил изогнутый дисплей BMW, объединяющий 12,3-дюймовый информационный экран и 14,9-дюймовый монитор управления в одну рамку. Кабина стандартно оборудована отделкой из углеродного волокна, но покупатели могут выбрать и другие варианты.