Компания BMW выпустила демонстрационный парк водородных автомобилей. После четырех лет разработки автомобиль BMW iX5 Hydrogen и проект разработки переходят в следующую фазу.

После того, как в начале декабря 2022 BMW начала мелкосерийное производство водородного SUV iX5 Hydrogen на пилотном заводе Мюнхенского центра исследований и инноваций (FIZ), первые автомобили пилотной серии теперь доступны для избранных представителей международных СМИ. Парк из «менее 100 транспортных средств» затем будет использоваться на международном уровне для демонстрационных и испытательных целей для различных целевых групп, не участвовавших в разработке.

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BMW iX5 Hydrogen, разработанный на базе нынешнего BMW X5, был впервые представлен как концептуальная идея на IAA 2019 – тогда еще во Франкфурте. На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене первые прототипы можно опробовать как транспортное средство-шаттл для пассажиров. BMW не уточняет, когда и по каким ценам iX5 Hydrogen будет доступен вне демонстрационного парка.

Привод снабжается силовыми агрегатами пятого поколения, известными из современных электрических BMW. Мощность привода 295 кВт. Поскольку система топливных элементов установлена под капотом X5, нет места другому приводу. Таким образом, iX5 Hydrogen является полностью заднеприводным автомобилем. Если потребность в мощности электродвигателя превышает выходную мощность топливного элемента, используется питание от литиево-ионной батареи. Она заряжается либо от топливного элемента, либо путём рекуперации при замедлении. Однако энергоемкость батареи не упоминается.

Газообразный водород, необходимый для питания топливного элемента, хранится в двух резервуарах под давлением 700 бар, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Итого они вмещают шесть килограммов водорода, благодаря которому BMW iX5 Hydrogen может проехать 504 километра.

"Как универсальный источник энергии, водород будет играть ключевую роль в энергетическом переходе и, таким образом, в защите климата", - говорит Оливер Зипс, председатель правления BMW AG. «Потому что это один из самых эффективных способов хранения и транспортировки возобновляемой энергии. Мы также должны использовать этот потенциал для ускорения трансформации мобильного сектора. Водород – это отсутствующая часть головоломки для мобильности с нулевым уровнем выбросов, потому что одной технологии недостаточно, чтобы обеспечить климатически нейтральную мобильность во всем мире».