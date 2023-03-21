BMW уверяет, что электрические М-модели скоро станут популярнее топливных. Сейчас в арсенале баварцев всего два электрокара подразделения М.

Электрические «эмки» обойдут по продаже топливные через пять лет, считают в BMW. Компания с энтузиазмом смотрит в электрическое будущее: к 2027 году М-раздел будет продавать больше электрокаров и гибридов, чем машин с чистыми двигателями внутреннего сгорания, прогнозирует руководитель BMW M Франк ван Мил.

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Уже через год доля электромобилей превысит 50 процентов, а через два года всего около 10 процентов продаваемых «эмок» будут оснащаться ДВС. Сейчас в модельном ряду BMW M всего два электрокара – i4 M50 и iX M60. В 2023 году к ним должны подключиться электроседаны i7 M70 (G70) и i5 M60 (G60).

Кроме этого, подразделение готовит "заряженный" электромобиль M EV, прототип которого показали в проморолике в августе прошлого года. В его основу лег серийный i4 M50, переработанный в купе. Подробностей о «технике» нет, но новинке обещаны сразу четыре электродвигателя – по одному на каждом колесе – и система полного привода M xDrive.

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Прогнозы BMW M рифмуются со статистикой уже сейчас. По итогам 2022 года, в котором подразделение отмечало 50-летний юбилей, его бестселлером внезапно стал электрокар. Речь идет о лифтбеке i4 M50 с 544-сильной двухмоторной установкой, который разошелся в количестве рекордных 177 тысяч экземпляров. При этом на топливные BMW и MINI спрос падает.

Согласно стратегии BMW, к 2024 году не менее 20 процентов выпускаемых автомобилей будут полностью электрическими. К 2025 году их количество возрастет до 25 процентов, а к 2026 - до 33 процентов. К концу десятилетия BMW Group намерена продать во всем мире более 10 миллионов электрокаров.