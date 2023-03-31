За отреставрированную BMW M3 E30, выпущенную в 1987 году, владелец просит 220 000 долларов.

За эти же деньги можно купить абсолютно новую флагманскую BMW M8 2023 года и еще останется на новую BMW 5 серии.

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Кто-то скажет: так это же раритет! Да, согласны, в таком состоянии BMW M3 E30 (да еще и в цвете Diamond Black) найти сложно.

Однако такой ценник все равно кажется заоблачным даже с учетом того, что машина была полностью разобрана и заново собрана с использованием оригинальных запчастей. Пробег после ремонта – 1285 км. По крайней мере, так утверждает продавец.