Конкурент Audi RS6 Avant будет иметь мощность 738 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Производство BMW M5 E61 было приостановлено еще в 2010 году, в результате чего у мюнхенского автопроизводителя более десяти лет не было скоростной версии универсала в линейке 5 серии. Однако в июне этого года компания анонсировала возврат M5 Touring и теперь этот скоростной универсал впервые зафиксирован во время тестирования на дорогах общего пользования.

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Фотографы-шпионы прислали эту серию фотографий, сделанных недавно сегодня в Германии, и первые впечатления таковы, что автомобиль уже выглядит массивным и впечатляющим. На них есть серийный кузов и фонари, но все скрыто под камуфляжем. Маскировка не может скрыть мощные бамперы и боковые пороги, а эти массивные 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, похоже, расположены под более широкими колесными арками.

Также отчетливо виден ряд внешних компонентов, характерных для M. К ним относятся боковые зеркала, большой задний спойлер, четырехугольные выхлопные трубы сзади, а также большие тормозные суппорты желтого цвета. Прекрасный зеленый цвет проступает под камуфляжем вокруг бамперов, что дает нам ранний намек на внешние оттенки, которые, вероятно, будут доступны для серийного M5.

Мы уже видели тестирование нового M5 в форме седана на трассе Нюрбургринг, и мы знаем, что тяжелая маскировка с поддельными панелями кузова спереди скрывает агрессивную трапециевидную решетку радиатора с треугольными отверстиями в углах.

Считается, что M5 Touring будет иметь внутреннее кодовое имя G99, а трансмиссия будет совместна с версией седана нового M5. Ожидается, что этот автомобиль будет с электрифицированным V8, вернее модифицированной версией гибридного V8 от XM. Мотор обеспечит максимальную мощность 738 лошадиных сил и 1000 Ньютон-метров крутящего момента.

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Лучшее в возрожденном M5 Touring это то, что он может выйти на рынок США. Франк ван Мил сказал в прошлом году, что все больше и больше клиентов и дилеров в Северной Америке спрашивают высокопроизводительный универсал, и немецкая фирма «принимает это во внимание». Ожидайте официальный глобальный дебют производительного универсала примерно в середине следующего года, а производство начнется ближе к концу 2024 года.