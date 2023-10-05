Автопроизводитель уже выпустил 5-ю серию следующего поколения, но BMW пока что держит в секрете более горячие M-версии.

Новое шпионское видео отразило будущий универсал BMW M5 Touring, тестируемый на немецких дорогах.

Читайте также: Появились первые шпионские фото нового BMW M5 Touring

На видео фургон показан в полном камуфляже. Седан M5 и универсал Touring будут иметь стиль, аналогичный моделям меньшего размера, в сочетании с агрессивной передней и задней панелью и другими штрихами M-серии. У него должен быть заниженный дорожный просвет, уникальные колеса и характерные значки.

Новое шпионское видео не позволило заглянуть в салон, но предыдущие шпионские снимки показали, что у M5 будет изогнутый дисплей и рулевое колесо со срезанной нижней частью. Новинка должна получить последнюю версию iDrive от BMW, которая должна иметь уникальную графику и функции.

Предыдущие тестовые автомобили BMW имели наклейки "Электрифицированный автомобиль", раскрывающие по крайней мере одну деталь о новой трансмиссии M5. Вероятно, под капотом скрывается электрифицированный V8.

Как пишет motor1, эта производительная модель будет оснащена модифицированной версией гибридного двигателя подключаемого BMW XM. Топовый внедорожник развивает мощность 735 л.с., при этом BMW M5 Touring сможет развивать мощность около 718 л.с. Для сопоставления: M5 Competition текущего поколения имеет мощность 617 л.