Новий E-Rifter відтепер має змінений дизайн та нові логотипи Peugeot.

Як частина глобальної стратегії електрифікації Peugeot, новий E-Rifter стає ще більш ефективним – завдяки збільшенню запасу ходу, що тепер сягає до 320 км.

Водночас новий Peugeot E-Rifter зберігає та покращує всі ті ключові якості, які зробили його успішним та популярним серед клієнтів: комфорт руху, просторий салон та модульний пасажирський простір, високотехнологічне оснащення та привабливий зовнішній вигляд.

Цікаво пригадати тест-драйв Peugeot Rifter

Електричний вен зберігає впізнаваний «мускулистий», солідний, впевнений дизайн. Після рестайлінгу авто отримало нову передню частину «решітки радіатора» з центральним розміщенням нового логотипу Peugeot, який додаткового підкреслено «світловим підписом» із трьома лініями-кігтями.

Характерний «міцний» стиль посилюється новими кольорами – яскравим зеленим Sirkka Green та насиченим синім Kiama Blue. Новинка отримала й абсолютно нову передню панель, побудовану за концепцією Peugeot і-Cockpit® й пропонує абсолютно новий 10-дюймовий сенсорний екран HD-формату.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація



Електромобіль Peugeot E-Rifter пропонується у двох варіантах довжини кузову – стандартний (4,4 м) або подовжений (4,7 м); а також у двох варіантах за кількістю сидінь в салоні (5 або 7 місць). Варіант з подовжений кузовом вирізняється збільшеною колісною базою та заднім звисом.

Акумулятори електричного вену Peugeot E-Rifter розташовані під підлогою і не впливають на корисний внутрішній об’єм. Саме тому багажний відсік може запропонувати корисний об’єм від 775 літрів (завантаження під полицю для 5-місної версії зі стандартною довжиною кузова) й аж до 4 000 літрів (завантаження під дах зі складеними сидіннями для версії з подовженим кузовом).

Технічні характеристики:

Запас автономного пробігу – до 320 км на одному повному заряді акумулятора. Робота над загальною ефективністю електричного вену дозволила зберегти той самий рівень потужності, динаміки, швидкості – прискорення 0-100 км/год за 11,2 секунди та максимальна швидкість до 135 км/год – й водночас значно покращили запас ходу, який тепер становить до 320 км (комбінований цикл WLTP).

Достатня потужність, яку можна налаштовувати відповідно до одного з трьох режимів водіння. Електромобіль Peugeot E-Rifter пропонує електромотор з максимальною потужністю 100 кВт (136 к.с.) та максимальним крутним моментом 270 Нм.

Нова система рекуперації енергії під час гальмувань. Для оптимізації та збільшення запасу ходу, Peugeot E-Rifter має рекуперативну гальмівну систему, яка дозволяє обирати один з трьох рівнів інтенсивності роботи; керування здійснюється з допомогою пелюстків, розташованих за кермом.

Новий Peugeot E-Rifter тепер може бути оснащено тепловою помпою (залежно від країни), що покращує термальний комфорт для пасажирів й, одночасно, допомагає оптимізувати ефективність використання енергії та збільшити автономний запас ходу.

Українських покупців також чекає оновлення Peugeot Rifter. Для нашого ринку будуть запропоновані версії з ДВЗ та електроприводом. Презентація Peugeot Rifter та Peugeot E-Rifter в Україні очікується в другому кварталі 2024 року.