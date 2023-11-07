Новый E-Rifter теперь имеет измененный дизайн и новые логотипы Peugeot.

Как часть глобальной стратегии электрификации Peugeot, новый E-Rifter становится еще более эффективным благодаря увеличению запаса хода, который теперь достигает до 320 км.

В то же время новый Peugeot E-Rifter сохраняет и улучшает все ключевые качества, которые сделали его успешным и популярным среди клиентов: комфорт движения, просторный салон и модульное пассажирское пространство, высокотехнологичное оснащение и привлекательный внешний вид.

Интересно вспомнить тест-драйв Peugeot Rifter

Электрический вен сохраняет узнаваемый «мускулистый», солидный, уверенный дизайн. После рестайлинга авто получило новую переднюю часть «решетки радиатора» с центральным размещением нового логотипа Peugeot, который дополнительно подчеркнут «световой подписью» с тремя линиями-когтями.

Характерный «крепкий» стиль усиливается новыми цветами – ярким зеленым Sirkka Green и насыщенным синим Kiama Blue. Новинка получила и совершенно новую переднюю панель, построенную по концепции Peugeot і-Cockpit® и предлагает совершенно новый 10-дюймовый сенсорный экран HD-формата.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 получила улучшенное сцепление на снегу, во влажную погоду и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламная информация



Электромобиль Peugeot E-Rifter предлагается в двух вариантах длины кузова – стандартный (4,4 м) или удлиненный (4,7 м); а также в двух вариантах по количеству сидений в салоне (5 или 7 мест). Вариант с удлиненным кузовом отличается увеличенной колесной базой и задним свесом.

Аккумуляторы электрического вена Peugeot E-Rifter расположены под полом и не влияют на полезный внутренний объем. Именно поэтому багажный отсек может предложить полезный объем от 775 литров (загрузка под полку для 5-местной версии со стандартной длиной кузова) и до 4 000 литров (загрузка под крышу со сложенными сиденьями для версии с удлиненным кузовом).

Технические характеристики:

Запас автономного пробега – до 320 км на одном заряде аккумулятора. Работа над общей эффективностью электрического вена позволила сохранить тот же уровень мощности, динамики, скорости – ускорение 0-100 км/ч за 11,2 секунды и максимальная скорость до 135 км/ч – и в то же время значительно улучшили запас хода, который теперь составляет до 320 км (комбинированный цикл WLTP).

Достаточная мощность, которую можно настраивать в соответствии с одним из трех режимов вождения. Электромобиль Peugeot E-Rifter предлагает электромотор с максимальной мощностью 100 кВт (136 л.с.) и максимальным крутящим моментом 270 Нм.

Новая система рекуперации энергии при торможении. Для оптимизации и увеличения запаса хода Peugeot E-Rifter имеет рекуперативную тормозную систему, которая позволяет выбирать один из трех уровней интенсивности работы; управление осуществляется с помощью лепестков, расположенных за рулем.

Новый Peugeot E-Rifter теперь может быть оснащен тепловым насосом (в зависимости от страны), что улучшает термальный комфорт для пассажиров и одновременно помогает оптимизировать эффективность использования энергии и увеличить автономный запас хода.

Украинских покупателей также ожидает обновление Peugeot Rifter. Для нашего рынка будут предложены версии с ДВС и электроприводом. Презентация Peugeot Rifter и Peugeot E-Rifter в Украине ожидается во втором квартале 2024 года.