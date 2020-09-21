У дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на легендарний хетчбек SEAT Leon CUPRA із вигодою орієнтовно від 210 000* гривень.

SEAT Leon CUPRA виглядає надзвичайно динамічно та ефектно, адже він найшвидший в модельному ряду бренду. Його неповторний вигляд доповнюються особливим аеродинамічним бампером зі збільшеними дифузорами, овальними патрубками вихлопної системи, 18-дюймовими колісними дисками та червоними супортами гальмівної системи. Особливо вражаючий вигляд спереду надають моделі повністю світлодіодні фари.

Салон SEAT Leon CUPRA також вражає. Ергономічний інтер’єр, цифрова панель приладів та ексклюзивні елементи дизайну доповнюють спортивний стиль моделі.

Але головне у SEAT Leon CUPRA – під капотом. Спортивного характеру “Купрі” надає 2.0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 290 к.с. та крутним моментом у 380 Нм. Він дозволяє автомобілю розігнатися до першої сотні менш ніж за 6 с, а максимальна швидкість сягає 250 км/год.

Доповнює картину адаптивне шасі, більш “гостре” рульове управління та двоступенева система динамічної стабілізації (її можна вимкнути повністю або частково).

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Пропозиція діє з 18 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року на автомобілі 2019 року виробництва в мережі офіційних дилерів SEAT в Україні, які наявні на складі в Україні.