В дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на легендарный хэтчбек SEAT Leon CUPRA с выгодой ориентировочно от 210 000* гривен.
SEAT Leon CUPRA выглядит чрезвычайно динамично и эффектно, ведь он самый быстрый в модельном ряду бренда. Его неповторимый облик дополняются особым аэродинамическим бампером с увеличенными диффузорами, овальными патрубками выхлопной системы, 18-дюймовыми колесными дисками и красными суппортами тормозной системы. Особенно впечатляющий вид спереди придают модели полностью светодиодные фары.
Салон SEAT Leon CUPRA также впечатляет. Эргономичный интерьер, цифровая панель приборов и эксклюзивные элементы дизайна дополняют спортивный стиль модели.
Но главное у SEAT Leon CUPRA – под капотом. Спортивный характер "Купре" дает 2.0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 290 л.с. и крутящим моментом в 380 Нм. Он позволяет автомобилю разогнаться до первой сотни менее чем за 6 с, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.
Дополняет картину адаптивное шасси, более ”острое" рулевое управление и двухступенчатая система динамической стабилизации (ее можно выключить полностью или частично).
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Предложение действует с 18 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года на автомобили 2019 года производства в сети официальных дилеров SEAT в Украине, которые имеются на складе в Украине.
- * Стоимость автомобиля в гривнах для его покупки рассчитана на дату 17.09.2020 года и определяется по коммерческому курсу евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретению автомобиля в лизинг. Действующий курс ежедневно обнародуют на сайте. Точную цену и комплектацию автомобиля можно узнать у официальных дилеров SEAT в Украине. Окончательные цены указывают в сделке купли-продажи автомобиля, которую покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем, как подписывать сделку купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со стоимостью и комплектацией транспортного средства. Изложенная в прайс-листе информация не является ни рекламой, ни публичной офертой, а значит, не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. Она лишь дает возможность сформировать желаемую комплектацию автомобиля. Учитывайте, что в некоторых случаях информация об автомобиле (дизайн, комплектация, технические данные) может варьироваться.
- За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке.