В дилерской сети SEAT в Украине можно приобрести автомобили с выгодой до 116 тысяч гривен.

Поклонники бренда SEAT смогут выбрать из широкого модельного ряда автомобиль, который больше всего будет соответствовать их требованиям и предпочтениям.

Предложение действует с 3 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года на автомобили в наличии на складе, а именно на следующий перечень моделей:

Стильный хэтчбек Ibiza с выгодой ориентировочно от 48 000* гривен;

Динамический хэтчбек Leon 5D CUPRA с выгодой ориентировочно от 155 000* грн;

Комфортный и практичный универсал Leon Sportstourer ST с выгодой ориентировочно от 85 000* гривен;

Городской кроссовер Arona с выгодой ориентировочно от 50 000* гривен;

Универсальный кроссовер Ateca с выгодой ориентировочно от 116 000* грн;

Полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 95 000* грн.

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*Стоимость автомобиля в гривнах для его покупки рассчитана на дату 03.09.2020 года и определяется по коммерческому курсу евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретению автомобиля в лизинг. Действующий курс ежедневно обнародуют на сайте. Точную цену и комплектацию автомобиля можно узнать у официальных дилеров SEAT в Украине. Окончательные цены отмечают в договоре купли-продажи автомобиля, которую покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем как подписывать договор купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со стоимостью и комплектацией транспортного средства. Изложена в прайс-листе информация не является ни рекламой, ни публичной офертой, а следовательно, не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. Она только дает возможность сформировать желаемую комплектацию автомобиля. Учитывайте, что в некоторых случаях информация об автомобиле (дизайн, комплектация, технические данные) может изменяться.

За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке.