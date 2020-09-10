У дилерській мережі SEAT в Україні можна придбати автомобілі з вигодою до 116 тисяч гривень.

Шанувальники бренду SEAT зможуть обрати із широкого модельного ряду автомобіль, який найбільше буде відповідати їх вимагам та вподобанням.

Пропозиція діє з 3 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року на автомобілі в наявності на складі, а саме на наступний перелік моделей:

Стильний хетчбек Ibiza із вигодою орієнтовно від 48 000* гривень;

Динамічний хетчбек Leon 5D CUPRA із вигодою орієнтовно від 155 000* гривень;

Комфортний та практичний універсал Leon Sportstourer ST із вигодою орієнтовно від 85 000* гривень;

Міський кросовер Arona із вигодою орієнтовно від 50 000* гривень;

Універсальний кросовер Ateca із вигодою орієнтовно від 116 000* гривень;

Повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 95 000* гривень.

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*Вартість автомобіля в гривнях для його купівлі розрахована на дату 03.09.2020 року та визначається за комерційним курсом євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг. Чинний курс щодня оприлюднюють на сайті. Точну ціну й комплектацію автомобіля можна дізнатися в офіційних дилерів SEAT в Україні. Остаточні ціни зазначають в угоді купівлі-продажу автомобіля, яку покупець укладає з офіційним дилером SEAT. Перед тим як підписувати угоду купівлі-продажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з вартістю й комплектацією транспортного засобу. Викладена в прайс-листі інформація не є ані рекламою, ані публічною офертою, а отже, не зобов’язує сторони продавати чи купувати автомобіль. Вона лише дає можливість сформувати бажану комплектацію автомобіля. Зважайте, що в деяких випадках інформація про автомобіль (дизайн, комплектація, технічні дані) може змінюватись.

За більш детальною інформацією прохання звертатись до офіційних дилерів автомобілів SEAT в Україні за посиланням.