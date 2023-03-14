Компанія Hyundai вивела на ринок оновлений седан Elantra. Автомобіль дебютував у рідній Південній Кореї, де він продається під ім'ям Avante.

Поліпшити показники продажів Hyundai розраховує завдяки дещо більш свіжому екстер'єру, який зберіг колишню стилістику, а також розширеному списку обладнання. Цим оновлення, по суті, обмежилося: салон залишився майже без новацій, «техніка» не змінилася.

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З оновленням Hyundai Elantra/Avante отримала "підтяжку обличчя". Решітка радіатора тепер розділена надвоє планкою в колір кузова, вужча передня оптика зайняла інше положення, відступивши від бічної кромки капота, а з боків переднього бампера з'явилися повітрозабірники.

Позаду новий бампер зі зміненими пропорціями, що збільшив довжину седана на 60 міліметрів, до 4710 міліметрів. Ширина, висота та колісна база залишилися колишніми і становлять 1825 міліметрів, 1420 міліметрів та 2720 міліметрів відповідно. Збережено і ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою. Рестайлінг традиційно приніс зміну дизайну колісних дисків, а також нові кольори кузова.

Свіжа колірна схема з'явилася і в салоні, який можна замовити у світло-зеленому відтінку із застосуванням перероблених матеріалів. Також додані USB-С роз'єми спереду та ззаду. В іншому все як і раніше: базова Elantra пропонується з аналоговою панеллю приладів з 4,2-дюймовим екранчиком по центру і восьмидюймовим дисплеєм мультимедійної системи, а в «топі» седан оснащений 10,25-дюймовою цифровою приладкою і сенсорним екраном.

Список обладнання розширено: в базі кількість подушок безпеки збільшилася з шести до восьми за рахунок додавання задніх бічних ейрбегів. Крім цього, передбачено відеореєстратор у верхній частині лобового скла, зображення з якого можна передавати на смартфон, та цифровий ключ. Цікаве нововведення - "розумний" кондиціонер з функцією After-Blow, який до цього отримав Kia Mohave. Після зупинки двигуна він протягом 10 хвилин продуває салон для профілактики накопичення вологи та появи цвілі. Причому, спеціальний датчик не дасть After-Blow повністю розрядити акумулятор.

Моторну гаму Elantra/Avante залишили без змін. У Південній Кореї седан оснащується 1,6-літровим атмосферним двигуном потужністю 123 кінські сили, газовим двигуном того ж об’єму на 120 сил і гібридною установкою на базі двигуна 1.6 на 141 силу. У першому випадку пару двигуна складає варіатор, у другому – шестидіапазонний автомат, а гібрид поєднується з шестиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями.

На внутрішньому ринку новинку оцінили мінімум у 15 тисяч доларів. За гібридний варіант просять від 19,7 тисяч доларів. Поки що дебютував лише стандартний седан, а оновлення спортивної N Line та «зарядженої» Elantra N представлять пізніше.