Компания Hyundai вывела на рынок обновленный седан Elantra. Автомобиль дебютировал в родной Южной Корее, где он продается под именем Avante.

Улучшить показатели продаж Hyundai рассчитывает благодаря слегка освеженному экстерьеру, сохранившему прежнюю стилистику, и расширенному списку оборудования. Этим обновление, в сущности, ограничилось: салон остался почти без новаций, «техника» не изменилась.

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С обновлением Hyundai Elantra/Avante получила "подтяжку лица". Решетка радиатора теперь разделена надвое планкой в цвет кузова, более узкая передняя оптика заняла другое положение, отступив от боковой кромки капота, а по бокам переднего бампера появились воздухозаборники.

Позади новый бампер с измененными пропорциями, увеличивший длину седана на 60 миллиметров, до 4710 миллиметров. Ширина, высота и колесная база остались прежними и составляют 1825 миллиметров, 1420 миллиметров и 2720 миллиметров соответственно. Сохранены и фонари, соединенные светодиодной полосой. Рестайлинг традиционно принес смену дизайну колесных дисков, а также новые цвета кузова.

Свежая цветовая схема появилась и в салоне, который можно заказать в светло-зеленом оттенке с применением переработанных материалов. Также добавлены USB-С разъемы спереди и сзади. В остальном все по-прежнему: базовая Elantra предлагается с аналоговой приборной панелью с 4,2-дюймовым экранчиком по центру и восьмидюймовым дисплеем мультимедийной системы, а в «топе» седан оснащен 10,25-дюймовой цифровой приборкой и сенсорным экраном.

Список оборудования расширен: в базе количество подушек безопасности увеличилось с шести до восьми за счет сложения задних боковых эйрбегов. Кроме того, предусмотрен видеорегистратор в верхней части лобового стекла, изображение с которого можно передавать на смартфон, и цифровой ключ. Интересное нововведение – "умный" кондиционер с функцией After-Blow, который до этого получил Kia Mohave. После остановки двигателя он в течение 10 минут продувает салон для профилактики накопления влаги и появления плесени. Причем специальный датчик не даст After-Blow полностью разрядить аккумулятор.

Моторную гамму Elantra/Avante оставили без изменений. В Южной Корее седан оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 лошадиные силы, газовым двигателем того же объема на 120 сил и гибридной установкой на базе двигателя 1.6 на 141 силу. В первом случае пара двигателя составляет вариатор, во втором – шестидиапазонный автомат, а гибрид сочетается с шестиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

На внутреннем рынке новинку оценили минимум в 15 тысяч долларов. За гибридный вариант просят от 19,7 тысячи долларов. Пока дебютировал только стандартный седан, а обновление оспортивленной N Line и «заряженной» Elantra N представят позже.