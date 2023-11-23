Новий Hyundai Tucson змінився зовні та отримав повністю новий інтер'єр. Кросовер буде доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Опубліковано перші фото Hyundai Tucson 2024. Кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж з початку наступного року. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

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Новий Hyundai Tucson зберігає знайомий дизайн і не надто змінився зовні. Йому оновили решітку радіатора, передні бампер та оптику. Також запропоновані колісні диски нового дизайну і вперше стали доступні матові кольори кузова.

Салон Hyundai Tucson 2024 зазнав набагато більших змін і виконаний у стилістиці електромобілів Ioniq. Кросоверу замінили кермо, кнопковий селектор КПП, передню панель і центральну консоль (її доповнили бездротовою зарядкою для смартфонів). Встановлено нові 12,3-дюймові дисплеї віртуального щитка приладів і мультимедіа. На рульовій колонці з'явився мініатюрний джойстик КПП.

Характеристики Hyundai Tucson 2024 поки що не розкривають. Кросовер збереже 1,6-літрові бензинові та дизельні турбомотори, а також гібридні бензоелектричні установки, однак не виключено, що отримає надбавку в потужності.