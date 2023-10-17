Електрична новинка має запас ходу до 320 км та швидку зарядку за 26 хвилин. Авто на новій платформі має цікавий стиль кузова та новий «світловий підпис», а також переосмислену концепцію салону. Початкова ціна від 23 300 євро, але обіцяють більш доступну модель за 19 990 євро, а в Україні - ще й бензинову версію.

Повністю електричний новий Citroën ë-C3 – це вже четверте покоління найпопулярнішого автомобіля компанії, якого було продано у кількості понад 5,6 мільйона одиниць. У Європі Citroën C3 – найпопулярніша модель бренду з показником у 29% від обсягу продажів всіх автомобілів Citroën. За підсумками 2022 року, хетчбек Citroën C3 зайняв 11% європейського ринку сегменту В-класу.

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Комфорт

Електромобіль Citroën ë-C3 отримав фірмову підвіску CITROЁN Advanced Comfort® та нові сидіння CITROЁN Advanced Comfort, які раніше використовувались у старших моделех С4 та С5 Aircross.

Новинка стала більшою за розміром, але все ще компактною, має вищу позицію водія за кермом (+100 мм порівняно зі звичними хетчбеками B-класу), спрощену посадку в салон, збільшений кліренс до 163 мм, а також зовнішні захисні накладки з можливістю персоналізації відповідно до смаків клієнтів.

Електромобільність

Електродвигун на 83 кВт (113 к.с.) забезпечує вдосталь потужності та крутного моменту – як для щоденних міських поїздок, так і для довготривалих заміських подорожей; акумуляторної батареї ємністю 44 кВт*год вистачає для запасу ходу до 320 км за правилами вимірювального циклу WLTP.

Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності – замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Нова платформа створена саме для BEV-електромобілів (Battery Electric Vehicle) та використовує акумуляторну батарею типу LFP («Lithium Ferro Phosphate» або «літій-феро-фосфат»).

Швидка зарядка постійним струмом потужністю 100 кВт дозволяє поповнити ємність акумулятора від 20% до 80% лише за 26 хвилин. Стандартне заряджання змінним струмом від 20% до 80% займає 4 години 10 хвилин (потужність 7 кВт) або 2 години 50 хвилин (потужність 11 кВт). Доступ до зарядних станцій змінного струму як вдома, так і на громадських зарядних станціях – завдяки зарядному порту типу Mode 3.

Завдяки електродвигуну потужністю 83 кВт або 113 к.с. та автоматичній електрично-механічній трансмісії (редуктор для електромотора з селектором керуванням), Новий Citroën ë-C3 прискорюється 0-100 км/год приблизно за 11 секунд та пропонує максимальну швидкість 135 км/год.

Комплектація

Салон C-Zen Lounge з проекційним дисплеєм та компактним кермом – це інноваційний «розумний» підхід до переосмислення панелі приладів та навіть заміни традиційної панелі приладів.

Вбудований тримач смартфону дозволяє водіям зручно розміщувати свій гаджет та автоматично запускати спеціальну нову програму за допомогою бездротової технології NFC (Near Field Communication) для мультимедійної системи електромобіля.

Citroën ë-C3 отримав салон за концепцією C-Zen Lounge – це переосмислення традиційної панелі приладів та гарантія високого рівня комфорту.

Завдяки концепції салону C-Zen Lounge, водій та передній пасажир отримують «чистий» огляд вперед – ніби вони дивляться на світ крізь широку арку. Такого ефекту вдалось досягнути завдяки великому лобовому склу та горизонтальній панелі, що тягнеться крізь весь салон та підкреслює ширину автомобіля. Панель візуально та естетично розділена на два рівні – технічні елементи керування знаходяться нагорі, а знизу розташована частина «Sofa Design»: вона обтягнута тканиною та створює відчуття «домашнього затишку».

Справжньою революцією в компонуванні передньої частини салону є повна відсутність традиційної панелі приладів. Адже електромобіль Citroën ë-C3 вперше використовує новий проекційний дисплей, який відображає необхідну інформацію на глянцевій чорній ділянці – між верхньою частиною передньої панелі салону та нижньою частиною лобового скла. Це «розумне» рішення гарантує відсутність дублювання інформації, як це відбувається у традиційних випадках, коли поєднано проекцію Head-Up Display та панель приладів. Крім того, нове рішення гарантує водіям доступ до всієї ключової інформації без необхідності відривати очей від дороги.

Компактне багатофункціональне кермо стало меншим за розміром та більш зручним у використанні. Також воно регулюється по висоті та нахилу, що забезпечує безперешкодну оглядовість нового проекційного дисплею.

У центрі передньої панелі розташований 10,25-дюймовий кольоровий екран інформаційно-розважальної системи, який трохи нахилений до водія. А завдяки системі My CITROЁN Play with Smartphone Station та спеціальному додатку, власник автомобіля може прослуховувати музику й радіо, керувати дзвінками і навігацією.

Нарешті, обтягнута тканиною та елегантно вигнута нижня горизонтальна частина «Sofa Design» дарує салону справжнє «домашнє тепло та затишок», підсилюючи відчуття комфорту та спокою.

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Системи допомоги водію

Новинка пропонує повний перелік найновіших функцій та сучасних технологій, які створені для допомоги водію під час руху. Наприклад:

Active Safety Brake – система екстреного гальмування, яка працює на швидкості від 5 до 135 км/год., вдень та вночі.

Active Lane Departure Warning System – активна система попередження про виїзд зі смуги руху допомагає водію підтримувати правильне розташування машини між лініями розмітки смуг руху. Система може обережно корегувати кермо, коли автомобіль з’їжджає зі смуги руху, або лише попереджати водія про відхилення. Система працює на швидкості від 60 до 180 км/год. і вимикається, коли використовуються вказівники повороту: тобто, коли маневр зміни смуги руху або повороту вправо/вліво є усвідомленою дією водія.

Driver Attention Alert – система інформування водія, якщо траєкторія транспортного засобу є невідповідною до правильної траєкторії руху в його смузі. Система має двох-етапне сповіщення: спочатку виявляється відхилення транспортного засобу та надається попереджає водія звуковим сигналом і повідомленням на кшталт «обережно керуйте транспортним засобом»; потім за умови чотирьох розгойдуваль поспіль, звучить додаткове попередження та повідомлення на кшталт «небезпечне водіння». Також передбачено сповіщення про необхідність перерви для відпочинку (перерва на каву): система нагадає водію зробити перерву після двох годин безперервного руху зі швидкістю понад 65 км/год, якщо перерви не буде зроблено, то цей сигнал-нагадування далі буде повторюватись щогодини.

Speed Limit Recognition – система розпізнавання знаків обмеження швидкості. Вона вміє «зчитувати» знаки обмеження швидкості та відображає їх на проекційному дисплеї для інформування водія. Ця розумна система використовує дані про обмеження швидкості, що зберігаються в навігаційних мапах, також можуть зчитуватись тимчасові знаки обмеження швидкості. Круїз-контроль з функцією обмежувача швидкості дозволяє водію встановити максимально допустиму швидкість відповідно до рекомендацій.

Electric Parking Brake (EPB) – стоянкове (паркувальне) гальмо з електроприводом, що активується автоматично, коли вимикається двигун. Крім того, передбачено і зворотну дію – паркувальне гальмо автоматично відпускається, коли водій натискає педаль акселератору й прагне рушити вперед. Водій може керувати паркувальним гальмом EPB вручну за допомогою відповідного перемикача на центральній консолі. Крім того, ця функція працює разом з системою допомоги при старті на підйомі – остання утримує авто нерухомим протягом кількох секунд на схилах понад 3 відсотки, щоб запобігти відколювання транспортного засобу.

Intelligent Beam Headlights – адаптивні фари з інтелектуальним керуванням використовують камеру, встановлену на лобовому склі для відстеження попутних або зустрічних автомобілів та автоматичного перемикання між ближнім/дальнім світлом: це дозволяє уникнути ризику засліплення водіїв та підвищити безпеку руху.

Rear Camera – камера заднього огляду активується автоматично, коли вмикається передача заднього ходу, камера передає зображення на 10,25-дюймовий кольоровий екран в салоні автомобіля; таким чином можна забезпечити огляд позаду автомобіля та попередити водія про можливі перешкоди. Також передбачені задні датчики паркування, які звуком попереджають водія про непомітні перешкоди та небезпеку позаду.

Співвідношення «ціна/якість»

Новий ë-C3 буде пропонуватися в Європі за ціною від 23 300 євро. Для покупців простота та легкість вибору версії забезпечується оптимізованою лінійкою з двох комплектацій – «You», та «Max» .

Citroën ë-C3 з пробігом 200 км з’явиться в 2025 році за ціною в Європі від 19 990 євро.

Нова мова дизайну

Електромобіль ë-C3 отримав новий характерний фірмовий «світловий підпис» Citroën та новий логотип у вигляді великого овалу з новою інтерпретацією фірмових «подвійних шевронів». Завдяки високому кузову та «сміливій» зовнішності, ë-C3 показує нову стилістику та нову мову дизайну Бренду, що вперше була продемонстрована на концепті Citroën Oli 2022 року – вертикальні лінії створюють контраст з горизонтальними поверхнями, а звершують образ високотехнологічні деталі-акценти.



Одним з головних елементів дизайну є виразні передні фари та задні ліхтарі, які вперше також були використані на концептуальному автомобілі CITROЁN Oli. Всередині високотехнологічної світло-оптики можна знайти унікальний тришаровий «світловий підпис»: з однією вертикальною та двома горизонтальними лініями-лезами.



Великі 16- або навіть 17-дюймові колеса відсунуті максимально до кутів кузова. Завдяки цьому забезпечується стабільність під час руху та вдається збільшити внутрішній простір салону, навіть з урахуванням відносно невеликих габаритів електромобіля CITROЁN ë-C3: довжина – 4,01 м; ширина – 1,76 м.

Таким чином, Citroën ë-C3 поєднав сучасні тренди електрифікації, доступність для широкого кола клієнтів, привабливий характерний дизайн, а також практичність. Наразі українське представництво Бренду працює над відкриттям даної новинки для України. Новий Citroën ë-C3 прибуде на український ринок уже в середині 2024 року. Для українських покупців також буде запропонована бензинова версія Citroën C3.