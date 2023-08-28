19:30, 28 серпня 0

Найбільший кросовер в сім’ї Citroen став виглядати дуже солідно, зберігши свою напрочуд комфортну підвіску.

Серед доступних для українців нових Citroen модель C5 Aircross – флагман модельного ряду бренду. У нього великий та комфортний салон для всієї сім’ї, достатній об’єм багажного відділення та дивовижно комфортна підвіска. А після минулорічного рестайлінгу Citroen C5 Aircross отримав більш серйозну зовнішність і практичний сучасний інтер’єр, хоча й зберіг фірмовий комфорт.

Солідність та респектабельність

Якщо раніше чотири хромовані смужки спереду підкреслювали модну двоярусну оптику, то зараз «передок» більш традиційний. Дві смуги в єдиній радіаторній решітці заходять аж на фари, демонструючи ширину автомобіля. Якщо подивитись ближче, то вони зроблені з маленьких блискучих рисочок, які також можна спостерігати у затемнених LED-фарах.

Бампер став більшим та отримав широкі прорізи та грані. А шеврон посередині об’ємний та ще й підсвічується. Все це разом виглядає солідно, шикарно та дорого!

Ззаду зміни не такі помітні, але ліхтарі отримали малюнок у стилі передніх фар та рельєфні напливи. Збоку пластикові накладки не виділяють яскравою окантовкою, вони стали сірими або чорними.

Кольори, які доступні для кузова C5 Aircross, тепер лише класичні – від білого та різноманітних відтінків сірого до платинового, як у нас на тесті. Тобто все в зовнішності C5 Aircross говорить, що він подорослішав, став солідним та респектабельним.

Більш детально з новинкою можна ознайомитися в шоу-румі моделі.

Екрани – наверх!

А що ж всередині? Зазвичай автовиробники не напружують себе змінами під час рестайлінгу моделі. Однак тут ми бачимо практично інший салон. Так, кермо та бокові панелі залишились незмінними, але центральна консоль змінилась. Екран перемістився вверх, а дефлектори обдуву – під нього. Тому видно дисплей краще, особливо водію.

Сенсорний екран має вищу, ніж раніше, роздільну здатність, а швидкість реакції на доторки і раніше була прийнятною, є Android Auto та Apple Car Play. Також на цей екран виводиться картинка з передньої та задньої камери, яка дає огляд на 360 градусів, що значно спрощує маневрування у вузькому просторі.

Панель приладів повністю цифрова, її вигляд можна змінювати в залежності від стилю водіння та особистих вподобань. На ній є максимум необхідної для водія інформації, але при цьому вона не перенавантажена та легко сприймається.

Автомобіль також «конектиться» з мобільним додатком My Citroen, і тоді власник може відстежувати пройдені маршрути, планувати нові, завжди мати під рукою документацію свого авто та не забувати записуватись на сервіс.

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Кнопки клімат-контролю та головних розділів меню залишились окремими, тож їх не потрібно шукати. Система досить логічна та зрозуміла, легка в керуванні. Важіль перемикання передач зник, замість нього встановлені два пласкі перемикачі – зміни передач та стилю їзди. Обидва дуже зручні – звикаєш до них моментально, а помилитись при виборі необхідного режиму неможливо одразу після того, як розберешся з його алгоритмом.

Загалом в салоні зручно і гармонійно. Цьому сприяють м’які, приємні на дотик та вдало підібрані матеріали, цікавий дизайн, продумані дрібниці. Наприклад, в центрі є два USB-роз’єми, а для пасажирів другого ряду – ще один.

Щодо простору, то на передньому ряду зручно поміщається людина будь-якої комплектації, а от другий ряд не для велетнів. Втім, в ньому краще, ніж у інших кросоверів, сядуть три людини. Адже тут три окремих крісла, кожне з яких можна відсувати, нахиляти та навіть складати. А якщо скласти спинки всіх трьох сидінь, то багажник отримає майже рівну підлогу. До речі, саме за рахунок цієї особливості багажник зі стандартних 580 літрів може вирости до 720 л. А зачиняти його зручно кнопкою, розміщеною на задній двері.

Ще до рестайлінгу C5 Aircross мав революційно м’яку оббивку сидінь, яку виробник називає Advanced Comfort. Вона містить спеціальну піну, яка гасить вібрації та огортає тіло людини. В оновленій версії цей матеріал дещо щільніший, але все одно сидіння дуже зручні.

Потужність, що коштує недорого

Наразі в Україні доступні C5 Aircross з трьома силовими агрегатами – два дизельних та гібрид, що підзаряджається від мережі. Найбільш доступний – з 1,5-літровим дизелем на 130 к.с, він оцінений $31 900. Однак якщо обрати 2,0-літровий дизель, то він розвиватиме уже 180 к.с., а коштує всього на 366 доларів дорожче (у стартовій для України комплектації Fell Pack).

Автомобіль саме з таким двигуном, хоча й в максимальній версії Shine Pack, у нас на тестуванні. Його прайс – $35 400, і для максимально укомплектованого кросовера це одна з найбільш доступних пропозицій на ринку.

Ознайомитися з переліком доступних в Україні авто можна на онлайн-складі.

В українських автосалонах є ще гібридна версія Citroen C5 Aircross за ціною близько 43,5 тисяч доларів. Це Plug-in гібрид, що поєднує двигун PureTech потужністю 180 к.с. та автоматичну КПП з електродвигуном потужністю 81,2 кВт (100 к.с.), сумарною потужністю 225 кінських сил. Однак це вже зовсім інші технології та характеристики.

Усі комплектації мають передній привід, навіть гібридна. Але для важких дорожніх умов працює фірмова «Сітроєнівська» система Grip Control, яка має спеціальні алгоритми їзди на сипучих та мокрих поверхнях.

Обидва дизельних агрегати в модельному ряду Citroen C5 Aircross оснащені сучасною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач AISIN. Вона перевірена часом, надійна, а головне – працює м’яко та забезпечує роботу на оптимальних обертах в різних режимах. Це допомагає економити пальне – під час тесту автомобіль витрачав 7-8 літрів на сотню кілометрів.

Невеликому апетиту в місті сприяє робота система “Стоп-Старт”, яка вимикає двигун ще до повної зупинки. При цьому заводиться машина без заминок, тому навіть якщо після зупинки зразу треба їхати, проблем не буде. Ця система встановлюється на дизельних “Сітроенах” вже років десять, і я користувався нею на С4 2013 року випуску протягом п’яти років. Жодних проблем не було, щобільше – за ці роки навіть не знадобилась заміна акумулятора!

Дволітровий дизель встановлювали і на дорестайлінговій версії C5 Aircross, тому поведінка автомобіля вже знайома. При активному розгоні цей мотор помітно гарчить, але й добре розганяє машину. Як для сімейного кросовера динаміка непогана – 9,4 секунди до сотні, але тут більш важлива його еластичність на обгонах.

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Рестайлінговий C5 Aircross, як і раніше, має фірмову «сітроєнівську» підвіску Progressive Hydraulic Cushions, яка гасить удари на стисканні та відбої. З цим завданням вона дійсно справляється відмінно. Та й загалом плавність ходу автомобіля зовсім не «кросоверна», а, швидше, притаманна седанам вищого класу. Вона дуже м’яка, а разом зі згаданими сидіннями просто заколисує пасажирів. Діти на задньому ряду засинають через кілька хвилин після старту. Така поведінка не підходить любителям активного драйву, бо машина «клює» під час різких прискорень та гальмування, однак для любителів комфорту та неспішної їзди на далекі відстані – саме те.

До речі, автомобіль у вищій комплектації Shine Pack добре пристосований до далеких подорожей. Зокрема, активний круїз-контроль «чіпляється» за автомобіль попереду навіть в тянучці, причому зупиняється і рушає за ним. Система утримання в смузі руху м’яко попереджає про з’їзд зі своєї полоси, розпізнавання дорожніх знаків виручає, коли на трасі постійно міняються обмеження. Світлодіодні фари світять яскраво, до того ж мають функцію перемикання дальнього світла та функцію поворотного світла, тому не відволікають водія вночі.

Висновок

Citroen C5 Aircross після рестайлінгу став більш солідним та респектабельним. З потужним дизельним двигуном та автоматичною 8-ступеневою коробкою-автомат він динамічний та економічний водночас. Зручний салон з надм’якою підвіскою сподобається сім’ям з дітьми та старшим водіям, які цінують традиційні технології. Хоча автомобіль здивує комплектацією і тих, хто любить сучасні «навороти».

При виборі комплектації краще взяти до уваги, що потужний двигун за ціною майже не відрізняється від базового, а ряд цікавих опцій можна замовити навіть на початкову версію.

Технічні характеристики* Citroen C5 Aircross 2.0 BlueHDI 180 S&S АКПП-8 ДВИГУН Робочий об’єм 1997 см3, потужність 180 к.с. при 3750 об/хв., обертальний момент 400 Нм при 2000 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач AISIN КУЗОВ Кросовер, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4500/1969/1689 мм, база 2730 мм, споряджена маса 1540 кг, корисне навантаження 570 кг, об’єм багажника 580-720 л, об’єм бака 53 л ПІДВІСКА Передня – покращена "МакФерсон", задня – напівзалежна. Шини передні: 235/55 R18, кліренс 180 мм. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 211 км/ч. Розгін до 100 км/год за 9,4 с. Витрата пального (за WLTP) (місто/шосе/змішаний): 5,5/4,5/4,9л/100 км ЦІНА 1 126 700 – 1 850 200 грн. (без врахування додаткових опцій).



*Характеристики тестового автомобіля Citroen C5 Aircross.