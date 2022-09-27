Це десятий варіант "подвійного шеврона" з моменту заснування компанії у 1919 році.

Французький Citroën оголосив про зміну фірмового стилю компанії відповідно до нових ринкових умов та технологій. Раніше це зробили VW, Skoda, Volvo, Renault, Dacia та Peugeot.

Нова інтерпретація подвійного шеврона – своєрідне повернення до оригінального дизайну 1919 року, прийнятого засновником компанії Андре Сітроеном. Незабаром ми побачимо це лого на концептуальному автомобілі, який компанія називає “значним концептуальним сімейним автомобілем”.

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Крім того, з середини наступного року оновлений логотип у кількох версіях буде впроваджено на серійні та концептуальні автомобілі. Французький автовиробник каже, що працює над новою мовою дизайну, яка зробить значок більш помітним, щоб усі одразу знали, що вони дивляться на Citroën. Подібний підхід застосував сестринський бренд Peugeot зі своїм збільшеним левом.

Натхненний такими культовими автомобілями, як 2CV і DS, відтінок Monte Carlo Blue повернеться не лише як фарба для кузова, але й як частина фірмового стилю для корпоративних і роздрібних продажів. Крім того, Infra-Red замінить поточний червоний відтінок у фізичних, друкованих і цифрових програмах.

Оновлений логотип із вертикальною овальною рамкою з подвійними шевронами (французькою мовою «deux chevrons») був розроблений власною командою дизайнерів Citroën за підтримки Stellantis Design Studio, глобального дизайнерського агентства бренду. Він втрачає хромоване покриття та буде використовується в дилерських центрах, корпоративних будівлях, мерчандайзингу та документації. Говорячи про модифікований значок, генеральний директор Citroën Вінсент Кобі описав його як «елегантний символ прогресу» на шляху до суто електричного майбутнього.

Разом із логотипом бренд Stellantis також представляє новий слоган: «Ніщо не рухає нами так, як Citroën». Компанія вважає, що ці зміни були необхідні напередодні неминучого переходу на електромобілі. У рамках плану материнської компанії Dare Forward 2030, представленого на початку цього року, усі легкові автомобілі Stellantis стануть електромобілями до кінця десятиліття, включаючи Citroën.

Тим часом новий таємничий концепт, який матиме нове лого, має дебютувати до кінця цього місяця, тобто ми побачимо його не пізніше п’ятниці.