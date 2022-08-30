Для заохочення водіїв до придбання електромобілів влада Франції розробляє нові програми субсидій.

Після переобрання президента Еммануеля Макрона у Франції цього року він почав виконувати обіцянку, яку дав під час своєї кампанії, зробити електромобілі доступнішими. Повідомляється, що уряд обговорює, як швидко він зможе запровадити новий захід, який зробить оренду деяких електромобілів доступною для жителів Франції лише за 100 євро на місяць.

Читайте також: Комітет Верховної Ради схвалив підвищення податків на пальне

Під час своєї останньої передвиборчої кампанії Еммануель Макрон пообіцяв майбутнє у Франції, яке включало б державну програму лізингу для домогосподарств з низькими доходами, які не можуть дозволити собі електромобілі, навіть із поточними субсидіями.

Французький уряд наразі пропонує субсидії до 6000 євро на покупку електромобіля вартістю менше 47 000 євро. Існує також потенціал для додаткової державної допомоги в рамках програми обміну, щоб позбутися традиційних автомобілів з вулиць Франції.

За даними Automotive News Europe, 12% продажів нових автомобілів у Франції були повністю електричними протягом перших семи місяців 2022 року. Тим не менш, перспектива придбання чи лізингу електромобіля залишається недосяжною для багатьох у Франції.

На місцевому телебаченні міністр бюджету Франції Габріель Атталь заявив, що уряд готує план субсидування лізингу електромобілів, згідно з яким повністю електричні моделі будуть доступні лише за 100 євро (100 доларів США) на місяць. Атталь додав, що 100 євро – це менше, ніж більшість французьких водіїв зараз витрачає лише на бензин щомісяця.

Нарешті, Аттал сказав, що уряд Франції наразі визначає, як швидко можна буде запровадити новий доступний лізинг на основі наявності відповідних електромобілів.

Жодних конкретних моделей не згадувалося в рамках субсидій на оренду електромобілів, але кілька поточних орендних угод у Франції для менших електромобілів уже коштують від 100 до 200 євро на місяць і можуть стати дійсними кандидатами. Це стосується електромобілів, таких як Renault Twingo або новий електричний Fiat 500.